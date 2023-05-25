Челябинский олигарх Аристов продает теннисный клуб за 36 млн рублей

В Челябинске выставлен на продажу теннисный клуб с тремя кортами, построенные олигархом Александром Аристовым. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.
«Площадь трех кортов 1496 квадратных метров. Здания — 140 квадратных метров», — указано в объявлении на сайте «Авито». Продавцом объекта значится частное лицо.
Теннисный клуб «Жемчужина» расположен по адресу: Челябинск, Российская ул., 40Д, стр. 1. По этому адресу в 2018 году были презентованы три крытых корта. Владелец объекта, олигарх Аристов приехал на открытие на новом белом автомобиле Rolls-Royce Wraith стоимостью десятки миллионов рублей. На запрос URA.RU представитель «Арианта», группы компаний семьи Аристова, Ангелина Чеканова к моменту подготовки новости не ответила.
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