25 мая 2023

Челябинский олигарх Аристов продает теннисный клуб за 36 млн рублей

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Открытие бесплатного теннисного корта «Жемчужина». Челябинск, теннисный корт, спорткомплекс жемчужина
Клуб был открыт пять лет назад Фото:

В Челябинске выставлен на продажу теннисный клуб с тремя кортами, построенные олигархом Александром Аристовым. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.

«Площадь трех кортов 1496 квадратных метров. Здания — 140 квадратных метров», — указано в объявлении на сайте «Авито». Продавцом объекта значится частное лицо.

Теннисный клуб «Жемчужина» расположен по адресу: Челябинск, Российская ул., 40Д, стр. 1. По этому адресу в 2018 году были презентованы три крытых корта. Владелец объекта, олигарх Аристов приехал на открытие на новом белом автомобиле Rolls-Royce Wraith стоимостью десятки миллионов рублей. На запрос URA.RU представитель «Арианта», группы компаний семьи Аристова, Ангелина Чеканова к моменту подготовки новости не ответила.

Теннисный клуб расположен в Калининском районе Челябинска
Теннисный клуб расположен в Калининском районе Челябинска

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В Челябинске выставлен на продажу теннисный клуб с тремя кортами, построенные олигархом Александром Аристовым. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений. «Площадь трех кортов 1496 квадратных метров. Здания — 140 квадратных метров», — указано в объявлении на сайте «Авито». Продавцом объекта значится частное лицо. Теннисный клуб «Жемчужина» расположен по адресу: Челябинск, Российская ул., 40Д, стр. 1. По этому адресу в 2018 году были презентованы три крытых корта. Владелец объекта, олигарх Аристов приехал на открытие на новом белом автомобиле Rolls-Royce Wraith стоимостью десятки миллионов рублей. На запрос URA.RU представитель «Арианта», группы компаний семьи Аристова, Ангелина Чеканова к моменту подготовки новости не ответила.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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