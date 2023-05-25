В челябинском районе воспитателя детсада накажут за дискредитацию армии и избиение коллеги

Обратившуюся с жалобой в полицию воспитателя детсада накажут саму Фото: Илья Московец © URA.RU

В Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) в отношении воспитателя детсада № 7 Ирины Серегиной возбудили дела об административных нарушениях за дискредитацию армии РФ и побои коллеги. Такие данные следуют из уведомлений полиции района.

«Материал проверки по факту размещения в соцсети в „ВКонтакте“, в аккаунте Ирины Серегиной, изображений, дискредитирующих Вооруженные Силы РФ, был зарегистрирован. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении», — сообщается в уведомлении отдела участковых уполномоченных полиции.

С жалобой на воспитателя детсада Серегину обратилась ее коллега Елена Русак. Сотрудников детсада возмутили публикации воспитателя в профиле соцсети. Впоследствии педагог спорные посты удалила, заявив о взломе страницы. Однако коллеги успели сделать скрины и рассказали URA.RU, что разговоры на политические темы воспитатель вела и с детьми.

Первоначально с заявлением на побои в полицию обратилась именно Серегина. Конфликт произошел в мае на совещании, где заведующая Оксана Макшанцева наложила дисциплинарное взыскание на подчиненную. Та начала снимать на телефон, а другие присутствующие несанкционированной съемкой возмутились. По жалобе Серегиной возбуждать дело отказались, однако сделали это по заявлению Русак.

Серегина заявила URA.RU, что заявления против нее стали следствием протестной активности педагога. Причину конфликта женщина увидела в вопросах об использовании стимулирующего фонда сотрудников, которые Серегина задала заведующей.