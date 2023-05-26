26 мая 2023

Бывшая жена из мести «заминировала» квартиру екатеринбуржца

© Служба новостей «URA.RU»
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Родительский день. Рябковское кладбище. Курган , полиция, росгвардия, наряд полиции
Силовикам пришлось проверить тревожное сообщение (архивное фото) Фото:

Жительница Свердловской области сообщила заведомо ложную информацию об угрозе взрыва в одной из квартир в Екатеринбурге. Таким образом она хотела насолить бывшему мужу, пояснил URA.RU источник в экстренных службах города.

«Был вызов в дом № 3 на улице Парниковая, женщина сообщила об угрозе взрыва. В указанной квартире проживает мужчина, который ни о чем не знал. Выяснилось, что таким образом его бывшая супруга, которая живет в другом свердловском городе, решила то ли отомстить, то ли подшутить над экс-супругом», — пояснил собеседник агентства.

На место возможного ЧП выезжали представители нескольких ведомств: полиции, Росгвардии, газовой службы и спасатели. Теперь шутнице грозит ответственность за ее розыгрыш по статье 207 УК РФ. Даме светит штраф от 200 о 500 тысяч рублей, ограничение свободы либо принудительные работы. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее другой свердловчанин, страдающий шизофренией, сообщил о бомбе в аэропорту Кольцово. Полиция собрала доказательства и направила материалы дела в суд, чтобы к мужчине применили «меры медицинского характера».

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Жительница Свердловской области сообщила заведомо ложную информацию об угрозе взрыва в одной из квартир в Екатеринбурге. Таким образом она хотела насолить бывшему мужу, пояснил URA.RU источник в экстренных службах города. «Был вызов в дом № 3 на улице Парниковая, женщина сообщила об угрозе взрыва. В указанной квартире проживает мужчина, который ни о чем не знал. Выяснилось, что таким образом его бывшая супруга, которая живет в другом свердловском городе, решила то ли отомстить, то ли подшутить над экс-супругом», — пояснил собеседник агентства. На место возможного ЧП выезжали представители нескольких ведомств: полиции, Росгвардии, газовой службы и спасатели. Теперь шутнице грозит ответственность за ее розыгрыш по статье 207 УК РФ. Даме светит штраф от 200 о 500 тысяч рублей, ограничение свободы либо принудительные работы. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее другой свердловчанин, страдающий шизофренией, сообщил о бомбе в аэропорту Кольцово. Полиция собрала доказательства и направила материалы дела в суд, чтобы к мужчине применили «меры медицинского характера».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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