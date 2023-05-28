В Челябинске на улице Енисейской тушат склад пиломатериалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Ранним утром понедельника поступило от возгорании пиломатериалов в Челябинске на улице Енисейская. По прибытии подразделений установлено, что происходит горение готовой продукции (доски, брус), уложенной в штабеля на открытой площадке, есть угроза распространения на два складских здания», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
По данным ведомства, пострадавших при пожаре нет. Подразделения работают по рангу «Пожар №2». Организован штаб пожаротушения, три боевых участка, проложена магистральная линия. От администрации Ленинского района направлены две техники по подвозу воды.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.