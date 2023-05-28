28 мая 2023
27 мая 2023

В Челябинске тушат склад пиломатериалов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожаром охвачены доски и брус Фото:

В Челябинске на улице Енисейской тушат склад пиломатериалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Ранним утром понедельника поступило от возгорании пиломатериалов в Челябинске на улице Енисейская. По прибытии подразделений установлено, что происходит горение готовой продукции (доски, брус), уложенной в штабеля на открытой площадке, есть угроза распространения на два складских здания», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным ведомства, пострадавших при пожаре нет. Подразделения работают по рангу «Пожар №2». Организован штаб пожаротушения, три боевых участка, проложена магистральная линия. От администрации Ленинского района направлены две техники по подвозу воды.

Крупный пожар в Ленинском районе
Крупный пожар в Ленинском районе
Горит склад пиломатериалов
Горит склад пиломатериалов

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В Челябинске на улице Енисейской тушат склад пиломатериалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Ранним утром понедельника поступило от возгорании пиломатериалов в Челябинске на улице Енисейская. По прибытии подразделений установлено, что происходит горение готовой продукции (доски, брус), уложенной в штабеля на открытой площадке, есть угроза распространения на два складских здания», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. По данным ведомства, пострадавших при пожаре нет. Подразделения работают по рангу «Пожар №2». Организован штаб пожаротушения, три боевых участка, проложена магистральная линия. От администрации Ленинского района направлены две техники по подвозу воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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