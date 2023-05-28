28 мая 2023

В Екатеринбурге остановили трамваи из-за больной пассажирки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Третий день вынужденных выходных из-за ситуации с COVID-19. Екатеринбург, общественный транспорт, маршрут26, трамвай
Движение трамваев некоторое время было парализовано из-за пассажирки, которой стало плохо Фото:

На проспекте Ленина в Екатеринбурге приостановили движение трамваев. Причина — одной из пассажирок стало плохо из-за жары. Об этом URA.RU рассказала очевидец инцидента.

«Трамваи на Ленина встали, женщине в трамвае №6 стало плохо. Приехала скорая, говорят, плохо стало из-за жары. Трамваи стояли недолго, потом движение возобновили», — поделилась собеседница.

Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге 26 мая зафиксирована среднесуточная температура 23,5 градуса тепла. Установленное значение побило рекорд, который зафиксировали еще в 1952 году. В ближайшие дни аномальная жара сохранится.

Одной из пассажирок трамвая №6 стало плохо
Одной из пассажирок трамвая №6 стало плохо
Фото:
К вагону приехала скорая помощь
К вагону приехала скорая помощь
Фото:

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На проспекте Ленина в Екатеринбурге приостановили движение трамваев. Причина — одной из пассажирок стало плохо из-за жары. Об этом URA.RU рассказала очевидец инцидента. «Трамваи на Ленина встали, женщине в трамвае №6 стало плохо. Приехала скорая, говорят, плохо стало из-за жары. Трамваи стояли недолго, потом движение возобновили», — поделилась собеседница. Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге 26 мая зафиксирована среднесуточная температура 23,5 градуса тепла. Установленное значение побило рекорд, который зафиксировали еще в 1952 году. В ближайшие дни аномальная жара сохранится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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