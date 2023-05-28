Движение трамваев некоторое время было парализовано из-за пассажирки, которой стало плохо
На проспекте Ленина в Екатеринбурге приостановили движение трамваев. Причина — одной из пассажирок стало плохо из-за жары. Об этом URA.RU рассказала очевидец инцидента.
«Трамваи на Ленина встали, женщине в трамвае №6 стало плохо. Приехала скорая, говорят, плохо стало из-за жары. Трамваи стояли недолго, потом движение возобновили», — поделилась собеседница.
Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге 26 мая зафиксирована среднесуточная температура 23,5 градуса тепла. Установленное значение побило рекорд, который зафиксировали еще в 1952 году. В ближайшие дни аномальная жара
Одной из пассажирок трамвая №6 стало плохо
К вагону приехала скорая помощь
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