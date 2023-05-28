В Екатеринбурге остановили трамваи из-за больной пассажирки. Фото

29 мая 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Движение трамваев некоторое время было парализовано из-за пассажирки, которой стало плохо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На проспекте Ленина в Екатеринбурге приостановили движение трамваев. Причина — одной из пассажирок стало плохо из-за жары. Об этом URA.RU рассказала очевидец инцидента. «Трамваи на Ленина встали, женщине в трамвае №6 стало плохо. Приехала скорая, говорят, плохо стало из-за жары. Трамваи стояли недолго, потом движение возобновили», — поделилась собеседница. Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге 26 мая зафиксирована среднесуточная температура 23,5 градуса тепла. Установленное значение побило рекорд, который зафиксировали еще в 1952 году. В ближайшие дни аномальная жара сохранится. Одной из пассажирок трамвая №6 стало плохо Фото: читатель URA.RU К вагону приехала скорая помощь Фото: читатель URA.RU

На проспекте Ленина в Екатеринбурге приостановили движение трамваев. Причина — одной из пассажирок стало плохо из-за жары. Об этом URA.RU рассказала очевидец инцидента. «Трамваи на Ленина встали, женщине в трамвае №6 стало плохо. Приехала скорая, говорят, плохо стало из-за жары. Трамваи стояли недолго, потом движение возобновили», — поделилась собеседница. Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге 26 мая зафиксирована среднесуточная температура 23,5 градуса тепла. Установленное значение побило рекорд, который зафиксировали еще в 1952 году. В ближайшие дни аномальная жара сохранится.