Тагильчанка перевела волшебнику с «ТВ-3» миллионы, но магия не сработала

Жительница Нижнего Тагила подала в суд на телеканал «ТВ-3» и экстрасенса. Женщина обратилась в программу с просьбой оказать ей эзотерические услуги, но осталась без почти 2 млн рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
«После телефонного разговора с сотрудником, который представился исполнителем услуг, заявительница перевела значительные суммы денег на указанные реквизиты. Общая сумма переводов составила более 1,7 млн рублей. После невыполнения обязательств женщина направила претензии, но ответа не получила. Итог — обращение в суд с иском о защите прав потребителей», — поделились в пресс-службе.
В качестве ответчиков в суде выступят «ТВ-3», маг, платежные системы и финансовые организации. Тагильчанка требует, чтобы ей вернули деньги, выплатили компенсацию морального вреда, а с ответчиков взыскали штраф. Суд пройдет 28 мая.
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