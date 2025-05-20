В Верхней Пышме (Свердловская область) полиция выявила подростков, которые устроили стрельбу в парке «Дивс». Об этом URA.RU сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский».
«Сотрудниками полиции установлены личности всех предполагаемых участников происшествия. Ими оказались двое местных жителей 2010 и 2009 года рождения, которые в мае 2025 года попросили неустановленного мужчину приобрести для них в одном из комиссионных магазинов пневматический пистолет», — уточнили в полиции.
Оружие изъяли и отправили на исследование. Сотрудники ПДН провели с юными стрелками воспитательную беседу. Подростки извинились и пообещали впредь не нарушать общественный порядок.
В отношении одного из родителей возбуждено административное производство по части первой статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проверка по факту происшествия продолжается.
Вооруженных подростков заметили в парке Верхней Пышмы на прошлой неделе. Они целились в прохожих и несколько раз выстрелили в воздух.
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