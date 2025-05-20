20 мая 2025

Полиция нашла подростков, которые стреляли в прохожих в Верхней Пышме. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелявшими оказались дети 15-ти и 16-ти лет
Стрелявшими оказались дети 15-ти и 16-ти лет Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) полиция выявила подростков, которые устроили стрельбу в парке «Дивс». Об этом URA.RU сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский».

«Сотрудниками полиции установлены личности всех предполагаемых участников происшествия. Ими оказались двое местных жителей 2010 и 2009 года рождения, которые в мае 2025 года попросили неустановленного мужчину приобрести для них в одном из комиссионных магазинов пневматический пистолет», — уточнили в полиции.

Оружие изъяли и отправили на исследование. Сотрудники ПДН провели с юными стрелками воспитательную беседу. Подростки извинились и пообещали впредь не нарушать общественный порядок. 

В отношении одного из родителей возбуждено административное производство по части первой статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проверка по факту происшествия продолжается.

Вооруженных подростков заметили в парке Верхней Пышмы на прошлой неделе. Они целились в прохожих и несколько раз выстрелили в воздух. 

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В Верхней Пышме (Свердловская область) полиция выявила подростков, которые устроили стрельбу в парке «Дивс». Об этом URA.RU сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский». «Сотрудниками полиции установлены личности всех предполагаемых участников происшествия. Ими оказались двое местных жителей 2010 и 2009 года рождения, которые в мае 2025 года попросили неустановленного мужчину приобрести для них в одном из комиссионных магазинов пневматический пистолет», — уточнили в полиции. Оружие изъяли и отправили на исследование. Сотрудники ПДН провели с юными стрелками воспитательную беседу. Подростки извинились и пообещали впредь не нарушать общественный порядок.  В отношении одного из родителей возбуждено административное производство по части первой статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проверка по факту происшествия продолжается. Вооруженных подростков заметили в парке Верхней Пышмы на прошлой неделе. Они целились в прохожих и несколько раз выстрелили в воздух. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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