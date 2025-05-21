Свердловский губернатор едет на стройки арестованного миллионера

Денис Паслер проверит в Краснотурьинске объекты «Интега»
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Паслер посетит Краснотурьинск, Североуральск и Верхотурье
Денис Паслер посетит Краснотурьинск, Североуральск и Верхотурье Фото:

В рамках поездки в Краснотурьинск 23 мая врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетит проблемные объекты, которые строит компания «Интег» арестованного Олега Качусова — один из крупнейших подрядчиков в регионе. Об этом URA.RU сообщил источник в горадминистрации.

По контракту, школу по улице Металлургов «Интег» должен построить до конца августа. А еще «Интег» возводит «Центр бокса», контракт был заключен в сентябре 2022-го. Сумма — 489 миллионов рублей. По данным с «Госзакупок», объем выполненных работ оценивается в 169 млн. «Интег» должен сдать объект к 23 июля. За ненадлежащее исполнение обязательств подрядчик уже был оштрафован два раза на общую сумму в миллион.

«„Центр бокса“ введут в эксплуатацию позднее, чем ожидалось. Есть отставание и по школе. При этом власти свои обязательства выполняют», — говорит собеседник агентства. Проблемы он связывает как раз с тем, что Качусов оказался в непростом положении. Его арестовали в январе 2025-го. Качусова подозревают в даче взятки за помощь в заключении контракта на строительство школы в поселке Кедровое. Недавно Качусова отпустили под домашний арест.

«[Областному] Управлению капстроительства, минстрою и мэрии приходится в ручном режиме контролировать сдачу объектов, напрямую взаимодействовать с субподрядчиками», — описал ситуацию собеседник.

Качусов является учредителем шести организаций. В 2024 году их общая выручка составила 2,7 млрд рублей, а прибыль была отрицательной — компания потеряла 24 млн рублей. На данный момент «Интег» выполняет 22 госконтракта.

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В рамках поездки в Краснотурьинск 23 мая врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетит проблемные объекты, которые строит компания «Интег» арестованного Олега Качусова — один из крупнейших подрядчиков в регионе. Об этом URA.RU сообщил источник в горадминистрации. По контракту, школу по улице Металлургов «Интег» должен построить до конца августа. А еще «Интег» возводит «Центр бокса», контракт был заключен в сентябре 2022-го. Сумма — 489 миллионов рублей. По данным с «Госзакупок», объем выполненных работ оценивается в 169 млн. «Интег» должен сдать объект к 23 июля. За ненадлежащее исполнение обязательств подрядчик уже был оштрафован два раза на общую сумму в миллион. «„Центр бокса“ введут в эксплуатацию позднее, чем ожидалось. Есть отставание и по школе. При этом власти свои обязательства выполняют», — говорит собеседник агентства. Проблемы он связывает как раз с тем, что Качусов оказался в непростом положении. Его арестовали в январе 2025-го. Качусова подозревают в даче взятки за помощь в заключении контракта на строительство школы в поселке Кедровое. Недавно Качусова отпустили под домашний арест. «[Областному] Управлению капстроительства, минстрою и мэрии приходится в ручном режиме контролировать сдачу объектов, напрямую взаимодействовать с субподрядчиками», — описал ситуацию собеседник. Качусов является учредителем шести организаций. В 2024 году их общая выручка составила 2,7 млрд рублей, а прибыль была отрицательной — компания потеряла 24 млн рублей. На данный момент «Интег» выполняет 22 госконтракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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