20 мая 2025

В Китай и Иран без визы смогут попасть свердловчане

Безвизовый режим в Китай и Иран доступен свердловчанам в составе тургрупп
© Служба новостей «URA.RU»
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Туроператоры уже подготовили программу в Иране и Китае
Туроператоры уже подготовили программу в Иране и Китае Фото:

Безвизовый режим в Китай и Иран станет доступен в групповых турах из Екатеринбурга и области. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.

«Туроператоры уже подготовились к летнему сезону — восемь из них будут работать по Китаю, и четыре — по Ирану в безвизовых групповых заездах. Операторы будут работать как на ввоз, так и на отправку. Безвизовый режим возможен только в составе групп от пяти до 50 человек, сформированных туроператорами», — заявила Туканова.

Власти рассчитывают, что в летний сезон увеличение турпотока в Екатеринбург произойдет более чем на 15%. Основными точками притяжения могут стать фестивали, запланированные на лето, туроператоры уже включили их в программу.

Кроме того, с 23 мая вновь будет запущен рейсовый автобус «Орлан» до природного парка «Оленьи ручьи». Сезон поездок туда, как правило, заканчивается в октябре.

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Безвизовый режим в Китай и Иран станет доступен в групповых турах из Екатеринбурга и области. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова. « Туроператоры уже подготовились к летнему сезону — восемь из них будут работать по Китаю, и четыре — по Ирану в безвизовых групповых заездах. Операторы будут работать как на ввоз, так и на отправку. Безвизовый режим возможен только в составе групп от пяти до 50 человек, сформированных туроператорами» , — заявила Туканова. Власти рассчитывают, что в летний сезон увеличение турпотока в Екатеринбург произойдет более чем на 15%. Основными точками притяжения могут стать фестивали, запланированные на лето, туроператоры уже включили их в программу. Кроме того, с 23 мая вновь будет запущен рейсовый автобус « Орлан» до природного парка « Оленьи ручьи» . Сезон поездок туда, как правило, заканчивается в октябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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