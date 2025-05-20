В Китай и Иран без визы смогут попасть свердловчане

Безвизовый режим в Китай и Иран станет доступен в групповых турах из Екатеринбурга и области. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.
«Туроператоры уже подготовились к летнему сезону — восемь из них будут работать по Китаю, и четыре — по Ирану в безвизовых групповых заездах. Операторы будут работать как на ввоз, так и на отправку. Безвизовый режим возможен только в составе групп от пяти до 50 человек, сформированных туроператорами», — заявила Туканова.
Власти рассчитывают, что в летний сезон увеличение турпотока в Екатеринбург произойдет более чем на 15%. Основными точками притяжения могут стать фестивали, запланированные на лето, туроператоры уже включили их в программу.
Кроме того, с 23 мая вновь будет запущен рейсовый автобус «Орлан» до природного парка «Оленьи ручьи». Сезон поездок туда, как правило, заканчивается в октябре.
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