20 мая 2025

В Нижнем Тагиле скончался клубный фотограф

В Нижнем Тагиле скончался фотограф Баркалов из-за рака поджелудочной железы
© Служба новостей «URA.RU»
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Александру диагностировали рак поджелудочной железы в 2024 году
Александру диагностировали рак поджелудочной железы в 2024 году Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) скончался клубный фотограф Александр Баркалов. У мужчины был рак поджелудочной железы, с которым он боролся с апреля 2024 года. До этого свердловчанину поставили неверный диагноз. 

«Не стало нашего хорошего друга — фотографа Александра Баркалова. Тем, кто следит за жизнью студии давно, знают, сколько крутых проектов было сделано вместе с Сашей», — сообщила музыкальная студия «Серебряные струны» на своей странице во «ВКонтакте».

Сам Александр рассказывал в своих соцсетях, что в марте 2024 года он обратился к врачам из-за желтизны кожи. Ему назначили лечение, но диагноз был поставлен неправильно, поэтому становилось только хуже. В апреле мужчина отправился на обследование в Екатеринбург, где у него обнаружили опухоль поджелудочной железы.

«Провели МРТ, опухоль подтвердили. С этой новостью отправили к онкологу в Тагил обратно. Приехав в отделение онкологии, меня просто развернули со словами: А что вы мне тут суете свои бумажки, вы где были и проходили? В платной? Вот и езжайте туда, а если хотите попасть к нам, то вам для начала к терапевту и участковому онкологу, — писал Александр.

Фотограф делился, что в городской поликлинике он столкнулся с хамским отношением и унижением, после чего снова отправился на лечение в Екатеринбург. Мужчине пришлось пройти различные процедуры, операцию и химиотерапию.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) скончался клубный фотограф Александр Баркалов. У мужчины был рак поджелудочной железы, с которым он боролся с апреля 2024 года. До этого свердловчанину поставили неверный диагноз.  « Не стало нашего хорошего друга — фотографа Александра Баркалова. Тем, кто следит за жизнью студии давно, знают, сколько крутых проектов было сделано вместе с Сашей» , — сообщила музыкальная студия «Серебряные струны» на своей странице во « ВКонтакте» . Сам Александр рассказывал в своих соцсетях, что в марте 2024 года он обратился к врачам из-за желтизны кожи. Ему назначили лечение, но диагноз был поставлен неправильно, поэтому становилось только хуже. В апреле мужчина отправился на обследование в Екатеринбург, где у него обнаружили опухоль поджелудочной железы. « Провели МРТ, опухоль подтвердили. С этой новостью отправили к онкологу в Тагил обратно. Приехав в отделение онкологии, меня просто развернули со словами: „ А что вы мне тут суете свои бумажки, вы где были и проходили? В платной? Вот и езжайте туда, а если хотите попасть к нам, то вам для начала к терапевту и участковому онкологу“ , — писал Александр. Фотограф делился, что в городской поликлинике он столкнулся с хамским отношением и унижением, после чего снова отправился на лечение в Екатеринбург. Мужчине пришлось пройти различные процедуры, операцию и химиотерапию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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