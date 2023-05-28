28 мая 2023
27 мая 2023

В Челябинске перекроют часть улицы из-за установки газопровода. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги, комсомольский проспект
Ограничение на пересечении улиц Барбюса и Коллектива продлятся с 30 мая по 2 июня Фото:

В Челябинске перекроют одно из пересечений улицы Барбюса из-за устройства газопровода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 30 мая будет перекрыто пересечение улиц Барбюса и Коллектива. Ограничения продлятся до 2 июня», — уточнили в пресс-службе.

Причиной стали работы по устройству подземного газопровода. Водителей просят учитывать ограничения и планировать маршрут заранее.

Ограничение движения введено из-за устройства подземного газопровода
Ограничение движения введено из-за устройства подземного газопровода

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В Челябинске перекроют одно из пересечений улицы Барбюса из-за устройства газопровода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С 30 мая будет перекрыто пересечение улиц Барбюса и Коллектива. Ограничения продлятся до 2 июня», — уточнили в пресс-службе. Причиной стали работы по устройству подземного газопровода. Водителей просят учитывать ограничения и планировать маршрут заранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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