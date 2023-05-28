В Челябинске перекроют часть улицы из-за установки газопровода. Карта

29 мая 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Ограничение на пересечении улиц Барбюса и Коллектива продлятся с 30 мая по 2 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске перекроют одно из пересечений улицы Барбюса из-за устройства газопровода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С 30 мая будет перекрыто пересечение улиц Барбюса и Коллектива. Ограничения продлятся до 2 июня», — уточнили в пресс-службе. Причиной стали работы по устройству подземного газопровода. Водителей просят учитывать ограничения и планировать маршрут заранее. Ограничение движения введено из-за устройства подземного газопровода карта: пресс-служба мэрии Челябинска

В Челябинске перекроют одно из пересечений улицы Барбюса из-за устройства газопровода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С 30 мая будет перекрыто пересечение улиц Барбюса и Коллектива. Ограничения продлятся до 2 июня», — уточнили в пресс-службе. Причиной стали работы по устройству подземного газопровода. Водителей просят учитывать ограничения и планировать маршрут заранее.