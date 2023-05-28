Ограничение на пересечении улиц Барбюса и Коллектива продлятся с 30 мая по 2 июня
В Челябинске перекроют одно из пересечений улицы Барбюса из-за устройства газопровода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 30 мая будет перекрыто пересечение улиц Барбюса и Коллектива. Ограничения продлятся до 2 июня», — уточнили в пресс-службе.
Причиной стали работы по устройству подземного газопровода. Водителей просят учитывать ограничения и планировать маршрут заранее.
Ограничение движения введено из-за устройства подземного газопровода
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