Гендиректор «Мостострой-11» усиливается с помощью «ручных» депутатов

Гендиректор «Мостострой-11» Николай Руссу завел в тюменские думы двух депутатов за год

Тюменский предприниматель «устроил» подчиненных в думы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Гендиректор «Мостострой-11» и тюменский миллиардер Руссу усиливается с помощью «ручных» депутатов. За год он успел пристроить в городской и региональный парламенты двух своих подчиненных. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«Он договорился о мандате для своего подчиненного Андрея Лазарева, который на данный момент работает в гордуме. В сентябре Лазарев войдет в областную думу на довыборах по Калининскому округу, а в гордуме его заменит еще один сотрудник Руссу, директор филиала Мостостроя Иван Худяков. Оба кандидата уже выиграли на праймериз в своих округах», — поделился собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, как Николай Руссу ушел из Тюменской областной думы. Бизнесмен быстро нашел себе замену.