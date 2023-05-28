28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Гендиректор «Мостострой-11» усиливается с помощью «ручных» депутатов

Гендиректор «Мостострой-11» Николай Руссу завел в тюменские думы двух депутатов за год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комиссия по бюджету гордума. Тюмень, руссу николай
Тюменский предприниматель «устроил» подчиненных в думы Фото:

Гендиректор «Мостострой-11» и тюменский миллиардер Руссу усиливается с помощью «ручных» депутатов. За год он успел пристроить в городской и региональный парламенты двух своих подчиненных. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«Он договорился о мандате для своего подчиненного Андрея Лазарева, который на данный момент работает в гордуме. В сентябре Лазарев войдет в областную думу на довыборах по Калининскому округу, а в гордуме его заменит еще один сотрудник Руссу, директор филиала Мостостроя Иван Худяков. Оба кандидата уже выиграли на праймериз в своих округах», — поделился собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, как Николай Руссу ушел из Тюменской областной думы. Бизнесмен быстро нашел себе замену.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гендиректор «Мостострой-11» и тюменский миллиардер Руссу усиливается с помощью «ручных» депутатов. За год он успел пристроить в городской и региональный парламенты двух своих подчиненных. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «Он договорился о мандате для своего подчиненного Андрея Лазарева, который на данный момент работает в гордуме. В сентябре Лазарев войдет в областную думу на довыборах по Калининскому округу, а в гордуме его заменит еще один сотрудник Руссу, директор филиала Мостостроя Иван Худяков. Оба кандидата уже выиграли на праймериз в своих округах», — поделился собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, как Николай Руссу ушел из Тюменской областной думы. Бизнесмен быстро нашел себе замену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...