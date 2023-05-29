ГИБДД изменила график приема в Челябинске

График работы МРЭО на улице Харлова продлили на час Фото: Московец Илья © URA.RU

В Челябинске ГИБДД изменила график приема межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) на улице Харлова. Как сообщили в пресс-службе управления ведомства, регистрационное подразделение будет работать на час больше.

«В связи с увеличившимся количеством граждан, обращающихся за получением государственных услуг по линии ГИБДД, внесены изменения в график работы МРЭО по адресу: улица Харлова, 20. Подразделение будет открываться на час раньше», — уточнили в ГИБДД.

Изменения вводятся с 30 мая. Во вторник офис службы откроется на час раньше — в 7 часов утра. При этом остальные подразделения региона продолжат работу в обычном режиме.

В Госавтоинспекции напомнили, что на едином портале «Госуслуги» по линии ГИБДД предусмотрена предварительная запись на регистрацию транспорта и прием экзаменов с выдачей водительских удостоверений. Там же можно получить сведения о совершенных на дороге административных правонарушениях. Это сэкономит время.

Одновременно на «Госуслугах» челябинцы могут снять с регистрации свое авто. Для этого на едином портале надо подать заявку. При этом госпошлина не взимается