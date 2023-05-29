На челябинской трассе сгорело кафе

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение, пожарные
Пожар охватил 400 кв метров кровли здания Фото:

На 32 километре трассы А-310 в Сосновском районе (Челябинская область) сгорело кафе. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, полыхала кровля площадью в 400 кв метров.

«Поступило сообщение о выезде подразделений по рангу пожара „1 БИС“ на здание кафе „Родничок“ в Сосновском районе. Объект располагается на 32 км автодороги А-310», — отметили в пресс-службе ведомства.

Из здания самостоятельно вышли пять взрослых. Пострадавших нет. На тушение пожара подали три ствола из Коркино. В результате очаг возгорания локализовали.

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На 32 километре трассы А-310 в Сосновском районе (Челябинская область) сгорело кафе. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, полыхала кровля площадью в 400 кв метров. «Поступило сообщение о выезде подразделений по рангу пожара „1 БИС“ на здание кафе „Родничок“ в Сосновском районе. Объект располагается на 32 км автодороги А-310», — отметили в пресс-службе ведомства. Из здания самостоятельно вышли пять взрослых. Пострадавших нет. На тушение пожара подали три ствола из Коркино. В результате очаг возгорания локализовали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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