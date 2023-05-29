На челябинской трассе сгорело кафе

Пожар охватил 400 кв метров кровли здания
На 32 километре трассы А-310 в Сосновском районе (Челябинская область) сгорело кафе. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, полыхала кровля площадью в 400 кв метров.
«Поступило сообщение о выезде подразделений по рангу пожара „1 БИС“ на здание кафе „Родничок“ в Сосновском районе. Объект располагается на 32 км автодороги А-310», — отметили в пресс-службе ведомства.
Из здания самостоятельно вышли пять взрослых. Пострадавших нет. На тушение пожара подали три ствола из Коркино. В результате очаг возгорания локализовали.
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