Движение будет ограничено с 30 мая до 6 июня
В Челябинске ограничили движение во дворах по улицам Евтеева и Овчинникова из-за аварийного ремонта. Об этом URA.RU 30 мая сообщили в пресс-службе мэрии.
«Из-за аварийно-восстановительных работ будет частично закрыто движение между домами №6 и №8 по улице Евтеева. Ограничения также коснутся участка между домами №9 и №11 по улице Овчинникова», — уточнили в ведомстве.
Движение ограничат с 30 мая по 6 июня. Ремонт проводят на инженерных коммуникациях.
Движение ограничат между домами №9 и №11 на улице Овчинникова
Движение ограничат между домами № 6 и № 8 на улице Евтеева
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