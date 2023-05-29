Движение будет ограничено с 30 мая до 6 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске ограничили движение во дворах по улицам Евтеева и Овчинникова из-за аварийного ремонта. Об этом URA.RU 30 мая сообщили в пресс-службе мэрии.

«Из-за аварийно-восстановительных работ будет частично закрыто движение между домами №6 и №8 по улице Евтеева. Ограничения также коснутся участка между домами №9 и №11 по улице Овчинникова», — уточнили в ведомстве.

Движение ограничат с 30 мая по 6 июня. Ремонт проводят на инженерных коммуникациях.

Движение ограничат между домами №9 и №11 на улице Овчинникова карта: пресс-служба мэрии