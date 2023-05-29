29 мая 2023

В Челябинске ограничили въезд во дворы из-за аварийного ремонта. Карта

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Семнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, дорожные работы, проезд закрыт, перекрытие дороги, коммунальные службы, переулок красный, перекрытие движения, ремонт трубопровода
Движение будет ограничено с 30 мая до 6 июня Фото:

В Челябинске ограничили движение во дворах по улицам Евтеева и Овчинникова из-за аварийного ремонта. Об этом URA.RU 30 мая сообщили в пресс-службе мэрии.

«Из-за аварийно-восстановительных работ будет частично закрыто движение между домами №6 и №8 по улице Евтеева. Ограничения также коснутся участка между домами №9 и №11 по улице Овчинникова», — уточнили в ведомстве.

Движение ограничат с 30 мая по 6 июня. Ремонт проводят на инженерных коммуникациях.

Движение ограничат между домами №9 и №11 на улице Овчинникова
Движение ограничат между домами №9 и №11 на улице Овчинникова
Движение ограничат между домами № 6 и № 8 на улице Евтеева
Движение ограничат между домами № 6 и № 8 на улице Евтеева

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В Челябинске ограничили движение во дворах по улицам Евтеева и Овчинникова из-за аварийного ремонта. Об этом URA.RU 30 мая сообщили в пресс-службе мэрии. «Из-за аварийно-восстановительных работ будет частично закрыто движение между домами №6 и №8 по улице Евтеева. Ограничения также коснутся участка между домами №9 и №11 по улице Овчинникова», — уточнили в ведомстве. Движение ограничат с 30 мая по 6 июня. Ремонт проводят на инженерных коммуникациях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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