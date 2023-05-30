Челябинский депутат-фронтовик рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» для участников СВО

Депутат Голиков: В фонде «Защитники Отечества» участникам СВО из Челябинска помогут по всем вопросам

Депутат отмечает, что ребятам не придется ходить по инстанциям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, отслуживший два контракта в зоне СВО, рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который был открыт сегодня в Челябинске. Как написал парламентарий 30 мая в социальных сетях, участникам СВО не придется ходить по разным инстанциям для решения своих вопросов, всю необходимую помощь им обязаны оказать в фонде.

«В Челябинске открыто реготделение госфонда «Защитники Отечества». Здесь будут оказывать адресную помощь ветеранам СВО и семьям погибших в режиме «одного окна», — пишет Олег Голиков.

Депутат отмечает, что ребятам не придется ходить по инстанциям, чтобы решить возникающие вопросы, справится с ними полностью должны помочь в фонде «Защитники Отечества». Планируется, что здесь будут координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки. Участникам СВО помогут с санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами, будут помогать в трудоустройстве, получении новой профессии или предпринимательстве. Также предусмотрена юридическая поддержка ветеранов и членов их семей, в том числе по вопросам госгарантий военнослужащим.

С августа фонд «Защитники Отечества» будет работать в Челябинске в новом здании по Университетской Набережной. Также в городе работает служба помощи участникам СВО по адресам: улица Воровского, 30 и улица Румянцева, 19а, напоминает Голиков.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл представительство фонда «Защитники Отечества» в Челябинске. Госфонд поддержки участников СВО создан по указу президента Владимира Путина. На Южном Урале его филиал будет действовать с областным «Единым центром поддержки и реабилитации участников СВО».