В Екатеринбурге заканчивают строительство пансионата для онкобольных детей. Фото

01 июня 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Пансионат для онкобольных детей откроют при ОДКБ уже в августе Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины В Екатеринбурге на финишный этап вышло строительство пансионата для онкобольных детей при Областной детской клинической больнице. Его возводят при поддержке нескольких меценатов, в том числе Фонда святой Екатерины. В здании уже началась чистовая отделка, строители устанавливают двери и настраивают лифты, облицован фасад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда. «Для Фонда святой Екатерины каждый день в году является днем защиты детей. Каждый день мы оказываем помощь детям и врачам, которые их лечат. Ровно год назад мы заложили первый камень в основание пансионата, и сегодня мы можем видеть, что пансионат почти готов. Некоторое волнение присутствует, но строители эти волнения развеивают, все будет построено в срок», — говорит директор фонда Александр Андреев. Строители заканчивают чистовую отделку и настройку лифтов, фасад здания уже облицован. В планах на ближайшие два месяца — построить переход между пансионатом и основным корпусом онкоцентра, который сделает более безопасным перемещение детей с ослабленным иммунитетом. Деньги на строительство пансионата президент фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова вместе с представителями больницы искала несколько лет, а потом встретилась с представителями Фонда святой Екатерины. «Мне не верилось, что мы сможем создать пансионат. На тот момент мы ходили с презентацией, говорили о необходимости пансионата, но все отказывались. Когда мы встретились с Игорем Алексеевичем и Татьяной Анатольевной [Алтушкиными], все изменилось. То, что сейчас происходит, похоже на чудо», — делится Хохрякова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге на финишный этап вышло строительство пансионата для онкобольных детей при Областной детской клинической больнице. Его возводят при поддержке нескольких меценатов, в том числе Фонда святой Екатерины. В здании уже началась чистовая отделка, строители устанавливают двери и настраивают лифты, облицован фасад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда. «Для Фонда святой Екатерины каждый день в году является днем защиты детей. Каждый день мы оказываем помощь детям и врачам, которые их лечат. Ровно год назад мы заложили первый камень в основание пансионата, и сегодня мы можем видеть, что пансионат почти готов. Некоторое волнение присутствует, но строители эти волнения развеивают, все будет построено в срок», — говорит директор фонда Александр Андреев. Строители заканчивают чистовую отделку и настройку лифтов, фасад здания уже облицован. В планах на ближайшие два месяца — построить переход между пансионатом и основным корпусом онкоцентра, который сделает более безопасным перемещение детей с ослабленным иммунитетом. Деньги на строительство пансионата президент фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова вместе с представителями больницы искала несколько лет, а потом встретилась с представителями Фонда святой Екатерины. «Мне не верилось, что мы сможем создать пансионат. На тот момент мы ходили с презентацией, говорили о необходимости пансионата, но все отказывались. Когда мы встретились с Игорем Алексеевичем и Татьяной Анатольевной [Алтушкиными], все изменилось. То, что сейчас происходит, похоже на чудо», — делится Хохрякова.