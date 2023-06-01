Куратор стройки Универсиады в Екатеринбурге увольняется

01 июня 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Игорь Дубровин возглавил УКС в октябре 2020-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В свердловском правительстве грядет отставка: начальник управления капстроительства (УКС) Игорь Дубровин переезжает в другой регион, сообщил URA.RU источник в региональной власти. С чем связано увольнение чиновника, курировавшего строительство объектов отмененной Универсиады, неизвестно. «Сейчас — после сдачи деревни (Международного фестиваля университетского спорта, заменившего Универсиаду, — прим. ред.) и спортивных объектов — начнутся всевозможные проверки. Может, решил уйти от греха подальше», — предположил собеседник. Сам Дубровин не подтвердил и не опроверг скорый отъезд, сказав корреспонденту, что «не считает нужным это комментировать». На его место претендуют сразу несколько «уважаемых людей», добавил источник. Дубровин возглавил УКС в октябре 2020 года. Управление выступает оператором строительства не только спортивных сооружений, но и, например, соцобъектов по всему региону. До этого Дубровин возглавлял АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которая курирует пока так и не состоявшееся строительство нового зала филармонии. Также он известен как экс-гендиректор екатеринбургского «Водоканала» (8 апреля-3 июля 2019 года) и экс-замминистра строительства. В этом статусе он, кстати, доходил до финала кремлевского конкурса «Лидеры России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В свердловском правительстве грядет отставка: начальник управления капстроительства (УКС) Игорь Дубровин переезжает в другой регион, сообщил URA.RU источник в региональной власти. С чем связано увольнение чиновника, курировавшего строительство объектов отмененной Универсиады, неизвестно. «Сейчас — после сдачи деревни (Международного фестиваля университетского спорта, заменившего Универсиаду, — прим. ред.) и спортивных объектов — начнутся всевозможные проверки. Может, решил уйти от греха подальше», — предположил собеседник. Сам Дубровин не подтвердил и не опроверг скорый отъезд, сказав корреспонденту, что «не считает нужным это комментировать». На его место претендуют сразу несколько «уважаемых людей», добавил источник. Дубровин возглавил УКС в октябре 2020 года. Управление выступает оператором строительства не только спортивных сооружений, но и, например, соцобъектов по всему региону. До этого Дубровин возглавлял АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которая курирует пока так и не состоявшееся строительство нового зала филармонии. Также он известен как экс-гендиректор екатеринбургского «Водоканала» (8 апреля-3 июля 2019 года) и экс-замминистра строительства. В этом статусе он, кстати, доходил до финала кремлевского конкурса «Лидеры России».