В Екатеринбург привезли ковчег с мощами Георгия Победоносца. Фото, видео

02 июня 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Святыня пробудет в Екатеринбурге весь день 2 июня Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбург прибыл ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В Храме на Крови божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Не все помнят, как два года назад все болели, весь народ молился о том, чтобы отошла болезнь, этот мор остановился. Сегодня у нас другие времена и нужды. Мы просим творца, чтобы даровал нам мир, все стало как прежде. Исцеление даруется через то, что ты болел. Идет большая беда, о которой мы читаем в новостях. Но сегодня прибыл ковчег с мощами святого Георгия Победоносца — того святого, который является покровителем военных», — заявил митрополит. Прикоснуться к святыне горожане смогут с 8:00 в Храме на Крови. Мощи пробудут в Екатеринбурге весь день. Ранее представители Храма на Крови анонсировали мероприятия в своих социальных сетях. Мощи святого великомученика Георгия Победоносца привезли на Урал в рамках проведения «Всероссийского молебна о Победе».

В Екатеринбург прибыл ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В Храме на Крови божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Не все помнят, как два года назад все болели, весь народ молился о том, чтобы отошла болезнь, этот мор остановился. Сегодня у нас другие времена и нужды. Мы просим творца, чтобы даровал нам мир, все стало как прежде. Исцеление даруется через то, что ты болел. Идет большая беда, о которой мы читаем в новостях. Но сегодня прибыл ковчег с мощами святого Георгия Победоносца — того святого, который является покровителем военных», — заявил митрополит. Прикоснуться к святыне горожане смогут с 8:00 в Храме на Крови. Мощи пробудут в Екатеринбурге весь день. Ранее представители Храма на Крови анонсировали мероприятия в своих социальных сетях. Мощи святого великомученика Георгия Победоносца привезли на Урал в рамках проведения «Всероссийского молебна о Победе».