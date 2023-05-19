19 мая 2023

В Екатеринбург привезут мощи Георгия Победоносца

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Екатеринбург, храм на крови, цветущая яблоня, весна
Святыню доставят в Храм-на-крови Фото:

В Екатеринбург привезут ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Православную святыню доставят в рамках проведения «Всероссийского молебна о Победе».

«Ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца будет принесен в Екатеринбургскую митрополию. Встреча святыни в Екатеринбурге состоится в Храме-на-Крови», — сообщили на странице Храма в соцсети «ВКонтакте».

Мощи прибудут 2 июня в 8:00. Божественную литургию возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Ранее URA.RU сообщало о привезенных святынях в Верхнюю Салду (Свердловская область). В Храм Иоанна Богослова доставили мощи святого Луки Крымского.

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В Екатеринбург привезут ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Православную святыню доставят в рамках проведения «Всероссийского молебна о Победе». «Ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца будет принесен в Екатеринбургскую митрополию. Встреча святыни в Екатеринбурге состоится в Храме-на-Крови», — сообщили на странице Храма в соцсети «ВКонтакте». Мощи прибудут 2 июня в 8:00. Божественную литургию возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Ранее URA.RU сообщало о привезенных святынях в Верхнюю Салду (Свердловская область). В Храм Иоанна Богослова доставили мощи святого Луки Крымского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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