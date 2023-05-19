В Екатеринбург привезут мощи Георгия Победоносца

В Екатеринбург привезут ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Православную святыню доставят в рамках проведения «Всероссийского молебна о Победе».
«Ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца будет принесен в Екатеринбургскую митрополию. Встреча святыни в Екатеринбурге состоится в Храме-на-Крови», — сообщили на странице Храма в соцсети «ВКонтакте».
Мощи прибудут 2 июня в 8:00. Божественную литургию возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Ранее URA.RU сообщало о привезенных святынях в Верхнюю Салду (Свердловская область). В Храм Иоанна Богослова доставили мощи святого Луки Крымского.
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