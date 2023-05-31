Залужный поделился с генералом США Милли планами по наступлению

01 июня 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

Залужный попросил Милли о поставках вооружений, прежде всего дальнобойных снарядов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поделился планами по контрнаступлению с начальником Генштаба США, генералом Марком Милли. Об этом Залужный рассказал в соцсетях. «Провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли», — написал Залужный в telegram-канале. «Обсудил развитие событий на фронте, планы вооруженных сил по решению проблемы украинской территории и возможности вхождения (на территорию России — прим. URA.RU)». Также говорится о том, что он попросил о поставках вооружений, прежде всего дальнобойных снарядов. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби говорил о том, что ВСУ начнут контрнаступление летом. Сейчас Киеву не хватает военных в рядах украинской армии. Агентство Bloomberg писало, что Украина лишится поддержки от Запада, если вступит на российскую территорию.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поделился планами по контрнаступлению с начальником Генштаба США, генералом Марком Милли. Об этом Залужный рассказал в соцсетях. «Провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли», — написал Залужный в telegram-канале. «Обсудил развитие событий на фронте, планы вооруженных сил по решению проблемы украинской территории и возможности вхождения (на территорию России — прим. URA.RU)». Также говорится о том, что он попросил о поставках вооружений, прежде всего дальнобойных снарядов. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби говорил о том, что ВСУ начнут контрнаступление летом. Сейчас Киеву не хватает военных в рядах украинской армии. Агентство Bloomberg писало, что Украина лишится поддержки от Запада, если вступит на российскую территорию.