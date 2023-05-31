31 мая 2023

Залужный поделился с генералом США Милли планами по наступлению

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Залужный попросил Милли о поставках вооружений, прежде всего дальнобойных снарядов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поделился планами по контрнаступлению с начальником Генштаба США, генералом Марком Милли. Об этом Залужный рассказал в соцсетях.

«Провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли», — написал Залужный в telegram-канале. «Обсудил развитие событий на фронте, планы вооруженных сил по решению проблемы украинской территории и возможности вхождения (на территорию России — прим. URA.RU)». Также говорится о том, что он попросил о поставках вооружений, прежде всего дальнобойных снарядов.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби говорил о том, что ВСУ начнут контрнаступление летом. Сейчас Киеву не хватает военных в рядах украинской армии. Агентство Bloomberg писало, что Украина лишится поддержки от Запада, если вступит на российскую территорию.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поделился планами по контрнаступлению с начальником Генштаба США, генералом Марком Милли. Об этом Залужный рассказал в соцсетях. «Провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли», — написал Залужный в telegram-канале. «Обсудил развитие событий на фронте, планы вооруженных сил по решению проблемы украинской территории и возможности вхождения (на территорию России — прим. URA.RU)». Также говорится о том, что он попросил о поставках вооружений, прежде всего дальнобойных снарядов. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби говорил о том, что ВСУ начнут контрнаступление летом. Сейчас Киеву не хватает военных в рядах украинской армии. Агентство Bloomberg писало, что Украина лишится поддержки от Запада, если вступит на российскую территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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