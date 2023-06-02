02 июня 2023

YouTube прекратит удалять ложную информацию о выборах в США

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Видеохостинг объявил о прекращении удаления ложной информации о выборах президента США в 2020 году Фото:

YouTube прекращает удалять ложные сообщения о выборах президента США, которые прошли в 2020 году, с 2 июня. Об этом сообщили в руководстве видеохостинга.

«Учитывая это, а также то, что кампании 2024 года идут полным ходом, мы прекращаем удалять контент, который продвигает ложные утверждения о том, что в ходе президентских выборов 2020 года и других прошлых выборов в США имели место широко распространенные мошенничества, ошибки или сбои. Это вступает в силу в пятницу, 2 июня», — говорится в сообщении видеохостинга.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Ранее действующий президент Джо Байден объявил о выдвижении на этот пост своей кандидатуры. Дональд Трамп отметил, что также готов к выборам.

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YouTube прекращает удалять ложные сообщения о выборах президента США, которые прошли в 2020 году, с 2 июня. Об этом сообщили в руководстве видеохостинга. «Учитывая это, а также то, что кампании 2024 года идут полным ходом, мы прекращаем удалять контент, который продвигает ложные утверждения о том, что в ходе президентских выборов 2020 года и других прошлых выборов в США имели место широко распространенные мошенничества, ошибки или сбои. Это вступает в силу в пятницу, 2 июня», — говорится в сообщении видеохостинга. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Ранее действующий президент Джо Байден объявил о выдвижении на этот пост своей кандидатуры. Дональд Трамп отметил, что также готов к выборам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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