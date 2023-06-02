YouTube прекратит удалять ложную информацию о выборах в США

03 июня 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

Видеохостинг объявил о прекращении удаления ложной информации о выборах президента США в 2020 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU YouTube прекращает удалять ложные сообщения о выборах президента США, которые прошли в 2020 году, с 2 июня. Об этом сообщили в руководстве видеохостинга. «Учитывая это, а также то, что кампании 2024 года идут полным ходом, мы прекращаем удалять контент, который продвигает ложные утверждения о том, что в ходе президентских выборов 2020 года и других прошлых выборов в США имели место широко распространенные мошенничества, ошибки или сбои. Это вступает в силу в пятницу, 2 июня», — говорится в сообщении видеохостинга. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Ранее действующий президент Джо Байден объявил о выдвижении на этот пост своей кандидатуры. Дональд Трамп отметил, что также готов к выборам.

YouTube прекращает удалять ложные сообщения о выборах президента США, которые прошли в 2020 году, с 2 июня. Об этом сообщили в руководстве видеохостинга. «Учитывая это, а также то, что кампании 2024 года идут полным ходом, мы прекращаем удалять контент, который продвигает ложные утверждения о том, что в ходе президентских выборов 2020 года и других прошлых выборов в США имели место широко распространенные мошенничества, ошибки или сбои. Это вступает в силу в пятницу, 2 июня», — говорится в сообщении видеохостинга. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Ранее действующий президент Джо Байден объявил о выдвижении на этот пост своей кандидатуры. Дональд Трамп отметил, что также готов к выборам.