Песков словами Тютчева оценил лицемерие Европы по атакам на РФ

Песков: реакция европейских политиков на атаку на Москву показывает их лицемерие

Политики Европы демонстрируют лицемерие, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Атака беспилотников на Москву

После атак ВСУ на российские объекты окончательно стал виден лицемерный подход европейских политиков к правам человека и прочим европейским ценностям. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Права человека и европейские ценности — вещь гуттаперчевая в понимании европейцев. Это стало ясно после атак на российские объекты. Русский поэт Федор Тютчев писал: „Напрасный труд — нет, их не вразумишь. Чем либеральней, тем они пошлее. Цивилизация — для них фетиш, но недоступна им ее идея“», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль, Путин». Он добавил, что политики Европы ведут себя непоследовательно в отношении событий в Донбассе.

В те моменты, когда им выгодно, они готовы ссылаться на всеобщие ценности и права человека. Но, когда речь заходит о неудобных темах, таких как бомбардировки и гибель мирных жителей, они стараются избегать этой темы. Однако, мы должны продолжать бороться за права человека и ценности, которые обеспечивают мир и безопасность в мире, заключил Песков.

Ранее стало известно, что США одобрили атаки украинских беспилотников на Москву. Рано утром 30 мая была совершена атака ВСУ на столицу России. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве, передают «Дни.ру».