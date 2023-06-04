В Кремле раскрыли, где был Путин во время атак на Москву

Песков: во время атак на Москву Путин обсуждал доклады по ситуации и давал указания
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин совершил множество важных звонков во время атаки на Москву, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин во время атак на Москву был занят обсуждением докладов от многих ведомств и совершением множества важных звонков. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимиру Путину поступало множество докладов. От Минобороны, МЧС, а также от глав Москвы и Подмосковья. Ситуация обновлялась очень быстро. Было совершено множество звонков. По их итогам российский президент дал множество указаний и приказов», — заявил в Песков в эфире программы «Москва. Кремль, Путин». Он добавил, что Владимир Путин вне зависимости от обстоятельств находится на своем посту и работает ровно столько сколько необходимо для управления государством.

Ранее Украина при помощи беспилотников атаковала Москву. Несколько дронов упали на жилые дома, в квартирах были выбиты стекла. Была проведена эвакуация мирных жителей. За время атаки армия России сбила восемь беспилотников.

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Президент России Владимир Путин во время атак на Москву был занят обсуждением докладов от многих ведомств и совершением множества важных звонков. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Владимиру Путину поступало множество докладов. От Минобороны, МЧС, а также от глав Москвы и Подмосковья. Ситуация обновлялась очень быстро. Было совершено множество звонков. По их итогам российский президент дал множество указаний и приказов», — заявил в Песков в эфире программы «Москва. Кремль, Путин». Он добавил, что Владимир Путин вне зависимости от обстоятельств находится на своем посту и работает ровно столько сколько необходимо для управления государством. Ранее Украина при помощи беспилотников атаковала Москву. Несколько дронов упали на жилые дома, в квартирах были выбиты стекла. Была проведена эвакуация мирных жителей. За время атаки армия России сбила восемь беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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