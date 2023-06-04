В Кремле раскрыли, где был Путин во время атак на Москву

Песков: во время атак на Москву Путин обсуждал доклады по ситуации и давал указания

Владимир Путин совершил множество важных звонков во время атаки на Москву, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин во время атак на Москву был занят обсуждением докладов от многих ведомств и совершением множества важных звонков. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимиру Путину поступало множество докладов. От Минобороны, МЧС, а также от глав Москвы и Подмосковья. Ситуация обновлялась очень быстро. Было совершено множество звонков. По их итогам российский президент дал множество указаний и приказов», — заявил в Песков в эфире программы «Москва. Кремль, Путин». Он добавил, что Владимир Путин вне зависимости от обстоятельств находится на своем посту и работает ровно столько сколько необходимо для управления государством.

Ранее Украина при помощи беспилотников атаковала Москву. Несколько дронов упали на жилые дома, в квартирах были выбиты стекла. Была проведена эвакуация мирных жителей. За время атаки армия России сбила восемь беспилотников.