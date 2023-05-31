WSWS: США одобрили атаки ВСУ на Москву, чтобы ввести армию НАТО на Украину

31 мая 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

США курировали атаки БПЛА на Москву, написали в WSWS Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атаки Украины беспилотниками на Москву, совершенные 30 мая, были одобрены США. Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). Там уточнили, что Штаты пошли на такой шаг, чтобы спровоцировать ответную реакцию РФ, которая затем может быть использована для ввода войск НАТО на Украину. «Эти удары [на Москву] направлены на то, чтобы спровоцировать ответную реакцию России, которая затем может быть использована для оправдания дальнейшей эскалации со стороны НАТО, в том числе потенциального ввода войск НАТО непосредственно в конфликт. Атаки Украины на российскую столицу были обсуждены и санкционированы с Соединенными Штатами», — говорится в материале. Автор статьи Андре Деймон уточнил, что заявления США о запрете нанесения ударов по РФ для Украины являются откровенной ложью. По словам обозревателя, подобные заявления направлены на обман американского народа. Атаки БПЛА на Москву произошли 30 мая, передает телеканал 360. Адвокат Дмитрий Аграновский назвал их террористическими, отметив, что они были совершены исключительно в отношении гражданских объектов, пишет РАПСИ.

Атаки Украины беспилотниками на Москву, совершенные 30 мая, были одобрены США. Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). Там уточнили, что Штаты пошли на такой шаг, чтобы спровоцировать ответную реакцию РФ, которая затем может быть использована для ввода войск НАТО на Украину. «Эти удары [на Москву] направлены на то, чтобы спровоцировать ответную реакцию России, которая затем может быть использована для оправдания дальнейшей эскалации со стороны НАТО, в том числе потенциального ввода войск НАТО непосредственно в конфликт. Атаки Украины на российскую столицу были обсуждены и санкционированы с Соединенными Штатами», — говорится в материале. Автор статьи Андре Деймон уточнил, что заявления США о запрете нанесения ударов по РФ для Украины являются откровенной ложью. По словам обозревателя, подобные заявления направлены на обман американского народа. Атаки БПЛА на Москву произошли 30 мая, передает телеканал 360. Адвокат Дмитрий Аграновский назвал их террористическими, отметив, что они были совершены исключительно в отношении гражданских объектов, пишет РАПСИ.