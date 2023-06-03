03 июня 2023

Экс-солистка Serebro высказалась о жаре в Екатеринбурге. Фото, видео

Певица Ольга Серябкина призналась в любви Екатеринбургу
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Ольги Серябкиной на двухлетие тц Veer Mall. Екатеринбург
Ольга Серябкина 3 июня выступила на двухлетии ТЦ Veer Mall Фото:

Российская певица и экс-солитстка музыкальной группы Serebro Ольга Серябкина призналась в любви Екатеринбургу и заявила, что в городе адская жара. Такое заявление она сделала 3 июня после своего выступления на двухлетии торгового центра Veer Mall.

«Только что выступила в Екатеринбурге на концерте. Я хотела бы сказать огромное спасибо этому городу, я так тебя люблю! Также спасибо всем, кто пришел на концерт, было очень весело и жарко, мне кажется, что там все +35 [градусов]», — рассказала Серябкина в соцсетях.

Певица также добавила, что на концерте было очень много людей. «Кажется, будто бы пришло полгорода», — сообщила певица.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург прилетит Ольга Серябкина. Она бесплатно выступила на дне рождении ТЦ Veer Mall.

Концерт Ольги Серябкиной на двухлетие тц Veer Mall. Екатеринбург
Фото:
Концерт Ольги Серябкиной на двухлетие тц Veer Mall. Екатеринбург
Фото:
Концерт Ольги Серябкиной на двухлетие тц Veer Mall. Екатеринбург
Фото:
Концерт Ольги Серябкиной на двухлетие тц Veer Mall. Екатеринбург
Фото:
Концерт Ольги Серябкиной на двухлетие тц Veer Mall. Екатеринбург
Фото:
Концерт Ольги Серябкиной на двухлетие тц Veer Mall. Екатеринбург
Фото:

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Российская певица и экс-солитстка музыкальной группы Serebro Ольга Серябкина призналась в любви Екатеринбургу и заявила, что в городе адская жара. Такое заявление она сделала 3 июня после своего выступления на двухлетии торгового центра Veer Mall. «Только что выступила в Екатеринбурге на концерте. Я хотела бы сказать огромное спасибо этому городу, я так тебя люблю! Также спасибо всем, кто пришел на концерт, было очень весело и жарко, мне кажется, что там все +35 [градусов]», — рассказала Серябкина в соцсетях. Певица также добавила, что на концерте было очень много людей. «Кажется, будто бы пришло полгорода», — сообщила певица. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург прилетит Ольга Серябкина. Она бесплатно выступила на дне рождении ТЦ Veer Mall.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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