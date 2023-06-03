Российская певица и экс-солитстка музыкальной группы Serebro Ольга Серябкина призналась в любви Екатеринбургу и заявила, что в городе адская жара. Такое заявление она сделала 3 июня после своего выступления на двухлетии торгового центра Veer Mall.
«Только что выступила в Екатеринбурге на концерте. Я хотела бы сказать огромное спасибо этому городу, я так тебя люблю! Также спасибо всем, кто пришел на концерт, было очень весело и жарко, мне кажется, что там все +35 [градусов]», — рассказала Серябкина в соцсетях.
Певица также добавила, что на концерте было очень много людей. «Кажется, будто бы пришло полгорода», — сообщила певица.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург прилетит Ольга Серябкина. Она бесплатно выступила на дне рождении ТЦ Veer Mall.
Российская певица и экс-солитстка музыкальной группы Serebro Ольга Серябкина призналась в любви Екатеринбургу и заявила, что в городе адская жара. Такое заявление она сделала 3 июня после своего выступления на двухлетии торгового центра Veer Mall. «Только что выступила в Екатеринбурге на концерте. Я хотела бы сказать огромное спасибо этому городу, я так тебя люблю! Также спасибо всем, кто пришел на концерт, было очень весело и жарко, мне кажется, что там все +35 [градусов]», — рассказала Серябкина в соцсетях. Певица также добавила, что на концерте было очень много людей. «Кажется, будто бы пришло полгорода», — сообщила певица. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург прилетит Ольга Серябкина. Она бесплатно выступила на дне рождении ТЦ Veer Mall.