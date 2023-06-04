В пяти районах Челябинска отключат горячую воду

05 июня 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Горячую воду перекроют на две недели во всех районах, кроме Советского и Металлургического Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске 13 июня начнется второй этап гидравлических испытаний. Без горячей воды останутся многоквартирные дома, садики, учебные и лечебные учреждения в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «13 июня начнется второй этап гидравлических испытаний. Продлится он до 27 июня. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут: 1 193 многоквартирных домов, 70 дошкольных, 63 учебных и 23 лечебных учреждений во всех районах города, кроме Советского и Металлургического», — уточнили в пресс-службе администрации. Специалисты рекомендуют челябинцам перекрыть на две недели вентили на трубах горячего водоснабжения. Это необходимо для того, чтобы не начислялась плата за горячую воду в период гидравлических испытаний.

В Челябинске 13 июня начнется второй этап гидравлических испытаний. Без горячей воды останутся многоквартирные дома, садики, учебные и лечебные учреждения в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «13 июня начнется второй этап гидравлических испытаний. Продлится он до 27 июня. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут: 1 193 многоквартирных домов, 70 дошкольных, 63 учебных и 23 лечебных учреждений во всех районах города, кроме Советского и Металлургического», — уточнили в пресс-службе администрации. Специалисты рекомендуют челябинцам перекрыть на две недели вентили на трубах горячего водоснабжения. Это необходимо для того, чтобы не начислялась плата за горячую воду в период гидравлических испытаний.