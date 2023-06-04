04 июня 2023

В пяти районах Челябинска отключат горячую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Горячую воду перекроют на две недели во всех районах, кроме Советского и Металлургического Фото:

В Челябинске 13 июня начнется второй этап гидравлических испытаний. Без горячей воды останутся многоквартирные дома, садики, учебные и лечебные учреждения в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«13 июня начнется второй этап гидравлических испытаний. Продлится он до 27 июня. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут: 1 193 многоквартирных домов, 70 дошкольных, 63 учебных и 23 лечебных учреждений во всех районах города, кроме Советского и Металлургического», — уточнили в пресс-службе администрации.

Специалисты рекомендуют челябинцам перекрыть на две недели вентили на трубах горячего водоснабжения. Это необходимо для того, чтобы не начислялась плата за горячую воду в период гидравлических испытаний.

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В Челябинске 13 июня начнется второй этап гидравлических испытаний. Без горячей воды останутся многоквартирные дома, садики, учебные и лечебные учреждения в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «13 июня начнется второй этап гидравлических испытаний. Продлится он до 27 июня. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут: 1 193 многоквартирных домов, 70 дошкольных, 63 учебных и 23 лечебных учреждений во всех районах города, кроме Советского и Металлургического», — уточнили в пресс-службе администрации. Специалисты рекомендуют челябинцам перекрыть на две недели вентили на трубах горячего водоснабжения. Это необходимо для того, чтобы не начислялась плата за горячую воду в период гидравлических испытаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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