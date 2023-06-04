04 июня 2023

Мэр Екатеринбурга утвердил новый генплан впервые за 19 лет

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Алексей Орлов на стадионе РТИ. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов сообщил об утверждении генплана Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил генплан, который определит развитие города до 2045 года. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале. Прошлый раз новый генплан утверждался 19 лет назад.

«Генеральный план Екатеринбурга до 2045 года утвержден! Соответствующий приказ выпущен областным Минстроем», — говорится в сообщении мэра.

Орлов подчеркнул, что город продолжит развиваться, несмотря на возможные трудности. По словам мэра, в Екатеринбурге будут реализованы крупные строительные проекты, но они не навредят исторической ценности города. В приоритетах, учтенных генпланом, — инвестиции в инфраструктуру и забота об экологии, включающая создание в городе зеленые зоны.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил генплан, который определит развитие города до 2045 года. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале. Прошлый раз новый генплан утверждался 19 лет назад. «Генеральный план Екатеринбурга до 2045 года утвержден! Соответствующий приказ выпущен областным Минстроем», — говорится в сообщении мэра. Орлов подчеркнул, что город продолжит развиваться, несмотря на возможные трудности. По словам мэра, в Екатеринбурге будут реализованы крупные строительные проекты, но они не навредят исторической ценности города. В приоритетах, учтенных генпланом, — инвестиции в инфраструктуру и забота об экологии, включающая создание в городе зеленые зоны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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