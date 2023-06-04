Мэр Екатеринбурга утвердил новый генплан впервые за 19 лет

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил генплан, который определит развитие города до 2045 года. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале. Прошлый раз новый генплан утверждался 19 лет назад.
«Генеральный план Екатеринбурга до 2045 года утвержден! Соответствующий приказ выпущен областным Минстроем», — говорится в сообщении мэра.
Орлов подчеркнул, что город продолжит развиваться, несмотря на возможные трудности. По словам мэра, в Екатеринбурге будут реализованы крупные строительные проекты, но они не навредят исторической ценности города. В приоритетах, учтенных генпланом, — инвестиции в инфраструктуру и забота об экологии, включающая создание в городе зеленые зоны.
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