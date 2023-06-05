Разрушительный ветер снес крышу школы в свердловском поселке

Шквалистый ветер валил деревья в Свердловской области
В поселке Азанка (Свердловская область) ветер снес крышу спортзала школы, повалил деревья и принес другие разрушения. Об этом сообщил мэр Тавдинского городского округа Валентин Миронов.
«Были повреждены линии электропередач, поступили звонки о падениях деревьев, часть крыши в школе поселка Азанка разрушена ветром», — написал Миронов в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте разрушений работают экстренны службы, которые были направлены туда во время катаклизма.
Провода, которые оборвались во время шквалистого ветра, успели восстановить до 6:00. В течение суток планируют восстановить все остальное.
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