Разрушительный ветер снес крышу школы в свердловском поселке

Мэр Тавды Миронов: в поселке Азанка ветер разрушил крышу школы
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Упавшее дерево на Бажова. Екатеринбург, сломанное дерево, упавшее дерево
Шквалистый ветер валил деревья в Свердловской области Фото:

В поселке Азанка (Свердловская область) ветер снес крышу спортзала школы, повалил деревья и принес другие разрушения. Об этом сообщил мэр Тавдинского городского округа Валентин Миронов.

«Были повреждены линии электропередач, поступили звонки о падениях деревьев, часть крыши в школе поселка Азанка разрушена ветром», — написал Миронов в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте разрушений работают экстренны службы, которые были направлены туда во время катаклизма.

Провода, которые оборвались во время шквалистого ветра, успели восстановить до 6:00. В течение суток планируют восстановить все остальное.

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В поселке Азанка (Свердловская область) ветер снес крышу спортзала школы, повалил деревья и принес другие разрушения. Об этом сообщил мэр Тавдинского городского округа Валентин Миронов. «Были повреждены линии электропередач, поступили звонки о падениях деревьев, часть крыши в школе поселка Азанка разрушена ветром», — написал Миронов в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте разрушений работают экстренны службы, которые были направлены туда во время катаклизма. Провода, которые оборвались во время шквалистого ветра, успели восстановить до 6:00. В течение суток планируют восстановить все остальное.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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