Разрушительный ветер снес крышу школы в свердловском поселке

Мэр Тавды Миронов: в поселке Азанка ветер разрушил крышу школы

Шквалистый ветер валил деревья в Свердловской области Фото: Дмитрий Сухоросов © URA.RU

В поселке Азанка (Свердловская область) ветер снес крышу спортзала школы, повалил деревья и принес другие разрушения. Об этом сообщил мэр Тавдинского городского округа Валентин Миронов.

«Были повреждены линии электропередач, поступили звонки о падениях деревьев, часть крыши в школе поселка Азанка разрушена ветром», — написал Миронов в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте разрушений работают экстренны службы, которые были направлены туда во время катаклизма.

Провода, которые оборвались во время шквалистого ветра, успели восстановить до 6:00. В течение суток планируют восстановить все остальное.