В ХМАО экс-полицейского, вступившегося за пасынка, обвинили в избиении подростка

06 июня 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Мать мальчика считает, что ее сына перепутали с вором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Урае (ХМАО) экс-полицейский заявил, что хотел заступиться за пасынка, а его обвинили в избиении подростка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города. «К пасынку бывшего полицейского пришли два подростка с какими-то разборками. Мальчик отказался с ними общаться, и они начали его оскорблять нецензурными словами. Отчим решил провести с ними воспитательную беседу и вышел на улицу. Но мальчишки после замечаний взрослого начали вести себя агрессивно, выкрикивать нецензурные оскорбления, а один встал в стойку и набросился на мужчину. Тот его оттолкнул и ушел. Уже позже в отделе полиции он узнал, что мать подростка написала на него заявление в полицию», — сообщил собеседник. Женщина утверждает, что экс-сотрудник набросился на ее сына и избил. Когда мужчина узнал об этом, то написал встречное заявление о том, что подростки пытались избить его и пасынка. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. Там подтвердили информацию о заявлениях, но детали происшествия называть отказались. «Идет доследственная проверка, и пока рано говорить о произошедшем. Нужно дождаться окончания проверки», — сообщили в ведомстве. Telegram-канал Ural Mash при этом также ранее сообщал, что мужчина якобы перепутал подростка с вором, который хочет проникнуть в его квартиру. По данным канала, об этом рассказал сам бывший правоохранитель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Урае (ХМАО) экс-полицейский заявил, что хотел заступиться за пасынка, а его обвинили в избиении подростка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города. «К пасынку бывшего полицейского пришли два подростка с какими-то разборками. Мальчик отказался с ними общаться, и они начали его оскорблять нецензурными словами. Отчим решил провести с ними воспитательную беседу и вышел на улицу. Но мальчишки после замечаний взрослого начали вести себя агрессивно, выкрикивать нецензурные оскорбления, а один встал в стойку и набросился на мужчину. Тот его оттолкнул и ушел. Уже позже в отделе полиции он узнал, что мать подростка написала на него заявление в полицию», — сообщил собеседник. Женщина утверждает, что экс-сотрудник набросился на ее сына и избил. Когда мужчина узнал об этом, то написал встречное заявление о том, что подростки пытались избить его и пасынка. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. Там подтвердили информацию о заявлениях, но детали происшествия называть отказались. «Идет доследственная проверка, и пока рано говорить о произошедшем. Нужно дождаться окончания проверки», — сообщили в ведомстве. Telegram-канал Ural Mash при этом также ранее сообщал, что мужчина якобы перепутал подростка с вором, который хочет проникнуть в его квартиру. По данным канала, об этом рассказал сам бывший правоохранитель.