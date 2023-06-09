Свердловского оппозиционера оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Свердловского политолога и оппозиционера Крашенинникова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

09 июня 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Федора Крашенинникова* оштрафовали на 30 тыс. руб. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге суд оштрафовал политолога Федора Крашенинникова* (внесен в реестр иностранных агентов) за отсутствие плашки иноагента. Сумма штрафа составила 30 тыс. руб. «Федор Крашенинников* был признан виновным в неисполнении обязанностей иностранного агента. Штраф за административное наказание составил 30 тысяч рублей», — пишет «Ъ-Урал», ссылаясь на пресс-службу Октябрьского районного суда города. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. На звонок журналиста никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что 2 сентября минюст РФ включил Крашенинникова в реестр иностранных агентов. Источник URA.RU сообщил, что оппозиционер Крашенинников выполняет свою политическую деятельность в интересах немецкого телеканала Deutsche Welle (внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и получает от него финансирование. Позже Крашенинников заявил, что оспорит свой статус в суде. *Федор Крашенинников признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Екатеринбурге суд оштрафовал политолога Федора Крашенинникова* (внесен в реестр иностранных агентов) за отсутствие плашки иноагента. Сумма штрафа составила 30 тыс. руб. «Федор Крашенинников* был признан виновным в неисполнении обязанностей иностранного агента. Штраф за административное наказание составил 30 тысяч рублей», — пишет «Ъ-Урал», ссылаясь на пресс-службу Октябрьского районного суда города. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. На звонок журналиста никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что 2 сентября минюст РФ включил Крашенинникова в реестр иностранных агентов. Источник URA.RU сообщил, что оппозиционер Крашенинников выполняет свою политическую деятельность в интересах немецкого телеканала Deutsche Welle (внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и получает от него финансирование. Позже Крашенинников заявил, что оспорит свой статус в суде. *Федор Крашенинников признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.