Свердловского оппозиционера оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Свердловского политолога и оппозиционера Крашенинникова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
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Апелляция по делу Крашенинникова. Екатеринбург, крашенинников федор
Федора Крашенинникова* оштрафовали на 30 тыс. руб. Фото:

В Екатеринбурге суд оштрафовал политолога Федора Крашенинникова* (внесен в реестр иностранных агентов) за отсутствие плашки иноагента. Сумма штрафа составила 30 тыс. руб.

«Федор Крашенинников* был признан виновным в неисполнении обязанностей иностранного агента. Штраф за административное наказание составил 30 тысяч рублей», — пишет «Ъ-Урал», ссылаясь на пресс-службу Октябрьского районного суда города.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. На звонок журналиста никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что 2 сентября минюст РФ включил Крашенинникова в реестр иностранных агентов. Источник URA.RU сообщил, что оппозиционер Крашенинников выполняет свою политическую деятельность в интересах немецкого телеканала Deutsche Welle (внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и получает от него финансирование. Позже Крашенинников заявил, что оспорит свой статус в суде.

*Федор Крашенинников признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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В Екатеринбурге суд оштрафовал политолога Федора Крашенинникова* (внесен в реестр иностранных агентов) за отсутствие плашки иноагента. Сумма штрафа составила 30 тыс. руб. «Федор Крашенинников* был признан виновным в неисполнении обязанностей иностранного агента. Штраф за административное наказание составил 30 тысяч рублей», — пишет «Ъ-Урал», ссылаясь на пресс-службу Октябрьского районного суда города. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. На звонок журналиста никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что 2 сентября минюст РФ включил Крашенинникова в реестр иностранных агентов. Источник URA.RU сообщил, что оппозиционер Крашенинников выполняет свою политическую деятельность в интересах немецкого телеканала Deutsche Welle (внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и получает от него финансирование. Позже Крашенинников заявил, что оспорит свой статус в суде. *Федор Крашенинников признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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