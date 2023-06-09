«Страна.ua»: в Одесской области сообщают о новых взрывах

Сообщается о новых взрывах в Одесской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Взрывы прогремели в Одесской области. Об этом сообщили корреспонденты «Страна.ua».
«Новые взрывы в Одесской области. Сообщается о работе ПВО», — говорится передает telegram-канал «Страна.ua». Ранее издание уже сообщало о массовых взрывах в области, которые были слышны 9 июня.
Ранее глава военной администрации региона Сергей Братчук сообщил, что обломки сбитого дрона упали в порту после ночного удара со стороны российских войск. Также сообщалось, что при ударе по объектам в порту уничтожен средний десантный корабль ВМС Украины, пишет «Национальная служба новостей».
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