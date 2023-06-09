«Страна.ua»: в Одесской области сообщают о новых взрывах

10 июня 2023 в 04:32 Размер текста - 17 +

Сообщается о новых взрывах в Одесской области Фото: Army / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взрывы прогремели в Одесской области. Об этом сообщили корреспонденты «Страна.ua». «Новые взрывы в Одесской области. Сообщается о работе ПВО», — говорится передает telegram-канал «Страна.ua». Ранее издание уже сообщало о массовых взрывах в области, которые были слышны 9 июня. Ранее глава военной администрации региона Сергей Братчук сообщил, что обломки сбитого дрона упали в порту после ночного удара со стороны российских войск. Также сообщалось, что при ударе по объектам в порту уничтожен средний десантный корабль ВМС Украины, пишет «Национальная служба новостей».

Взрывы прогремели в Одесской области. Об этом сообщили корреспонденты «Страна.ua». «Новые взрывы в Одесской области. Сообщается о работе ПВО», — говорится передает telegram-канал «Страна.ua». Ранее издание уже сообщало о массовых взрывах в области, которые были слышны 9 июня. Ранее глава военной администрации региона Сергей Братчук сообщил, что обломки сбитого дрона упали в порту после ночного удара со стороны российских войск. Также сообщалось, что при ударе по объектам в порту уничтожен средний десантный корабль ВМС Украины, пишет «Национальная служба новостей».