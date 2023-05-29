В порту Одессы возник пожар после удара ВС РФ

29 мая 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Информация о разрушениях уточняется, заявил Сергей Братчук Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обломки сбитого дрона упали на портовую инфраструктуру во время ночного удара Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил глава главы военной администрации региона Сергей Братчук. «Обломки сбитого дрона упали на территории портовой инфраструктуры. Более подробно — несколько позже», — написал Братчук, его слова передает украинское издание «Укринформ». Позже он добавил, что в результате падения дрона в порту Одессы начался пожар. Он отметил, что возгорание было быстро ликвидировано, а информация о разрушениях уточняется. Ночью прогремели взрывы в ряде областей Украины. Они раздались в нескольких областях, включая город Кременчуг в Полтавской области, а также Винницкую, Черкасскую и Одесскую области, сообщает News.ru .

Обломки сбитого дрона упали на портовую инфраструктуру во время ночного удара Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил глава главы военной администрации региона Сергей Братчук. «Обломки сбитого дрона упали на территории портовой инфраструктуры. Более подробно — несколько позже», — написал Братчук, его слова передает украинское издание «Укринформ». Позже он добавил, что в результате падения дрона в порту Одессы начался пожар. Он отметил, что возгорание было быстро ликвидировано, а информация о разрушениях уточняется. Ночью прогремели взрывы в ряде областей Украины. Они раздались в нескольких областях, включая город Кременчуг в Полтавской области, а также Винницкую, Черкасскую и Одесскую области, сообщает News.ru.