09 июня 2023

Свердловский сенатор Шептий предложил новые региональные меры поддержки участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Шептий предложил ввести льготы на транспортный налог и оплату ЖКУ для участников СВО
Виктор Шептий предложил ввести льготы на транспортный налог и оплату ЖКУ для участников СВО Фото:

Сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий предложил рассмотреть возможность введения дополнительных региональных мер поддержки по оплате транспортного налога и оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, и их семей. Об этом Шептий заявил корреспонденту URA.RU по итогам встречи с семьями военнослужащих.

«Внес предложение предусмотреть региональные льготы по транспортному налогу и по оплате ЖКУ для наших воинов. Думаю, что необходимо взвесить экономическую составляющую, так как с одной стороны это средства регионального бюджета, а с другой — необходимость моральной и материальной поддержки наших земляков», — заявил Виктор Шептий.

По словам сенатора, Свердловская область стала одним из первых регионов РФ, где ввели меры поддержки для военнослужащих и их семей. В регионе для детей организовали бесплатное питание в школах, а также предоставили возможность бесплатного отдыха в летних лагерях и другие льготы.

Виктор Шептий провел 10 июня встречу с семьями погибших воинов. «Вопросы и предложения, которые мы так подробно обсудили на встрече, обязательно будут решены: как материально-бытовые, так и связанные с увековечиванием подвига героев», — добавил сенатор.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане, участвующие в спецоперации в статусе добровольцев, начнут получать единовременные региональные выплаты за ранения. Такое постановление приняло правительство области на заседании 8 июня.

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Сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий предложил рассмотреть возможность введения дополнительных региональных мер поддержки по оплате транспортного налога и оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, и их семей. Об этом Шептий заявил корреспонденту URA.RU по итогам встречи с семьями военнослужащих. «Внес предложение предусмотреть региональные льготы по транспортному налогу и по оплате ЖКУ для наших воинов. Думаю, что необходимо взвесить экономическую составляющую, так как с одной стороны это средства регионального бюджета, а с другой — необходимость моральной и материальной поддержки наших земляков», — заявил Виктор Шептий. По словам сенатора, Свердловская область стала одним из первых регионов РФ, где ввели меры поддержки для военнослужащих и их семей. В регионе для детей организовали бесплатное питание в школах, а также предоставили возможность бесплатного отдыха в летних лагерях и другие льготы. Виктор Шептий провел 10 июня встречу с семьями погибших воинов. «Вопросы и предложения, которые мы так подробно обсудили на встрече, обязательно будут решены: как материально-бытовые, так и связанные с увековечиванием подвига героев», — добавил сенатор. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане, участвующие в спецоперации в статусе добровольцев, начнут получать единовременные региональные выплаты за ранения. Такое постановление приняло правительство области на заседании 8 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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