Свердловские власти начнут платить добровольцам на СВО

08 июня 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Добровольцы из Свердловской области смогут рассчитывать на выплаты при ранении Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловчане, участвующие в спецоперации в статусе добровольцев, начнут получать единовременные региональные выплаты за ранения. Такое постановление приняло правительство области на заседании 8 июня. Ранее на аналогичную поддержку могли рассчитывать только служащие в Вооруженных силах РФ и правоохранительных органах. Согласно решению кабмина, выплаты предназначены участникам добровольческих формирований, созданных по решению российских властей, и члены их семей. За ранение или контузию добровольцам положено 150 тысяч рублей, в случае получения III группы инвалидности — 300 тысяч, II группы — 400 тысяч, I группы — 500 тысяч. Если служащий погибает, его родным положена выплата в 1,5 млн рублей. Аналогичные суммы установлены для участников спецоперации в составе войск ВС РФ. По данным министерства финансов Свердловской области, в регионе произведено 29,7 тысячи таких выплат. За 2022 год расходы областного бюджета по этому направлению увеличились на 600 тысяч рублей.

Свердловчане, участвующие в спецоперации в статусе добровольцев, начнут получать единовременные региональные выплаты за ранения. Такое постановление приняло правительство области на заседании 8 июня. Ранее на аналогичную поддержку могли рассчитывать только служащие в Вооруженных силах РФ и правоохранительных органах. Согласно решению кабмина, выплаты предназначены участникам добровольческих формирований, созданных по решению российских властей, и члены их семей. За ранение или контузию добровольцам положено 150 тысяч рублей, в случае получения III группы инвалидности — 300 тысяч, II группы — 400 тысяч, I группы — 500 тысяч. Если служащий погибает, его родным положена выплата в 1,5 млн рублей. Аналогичные суммы установлены для участников спецоперации в составе войск ВС РФ. По данным министерства финансов Свердловской области, в регионе произведено 29,7 тысячи таких выплат. За 2022 год расходы областного бюджета по этому направлению увеличились на 600 тысяч рублей.