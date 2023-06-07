07 июня 2023

Свердловские власти начнут платить добровольцам на СВО

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Добровольцы из Свердловской области смогут рассчитывать на выплаты при ранении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Свердловчане, участвующие в спецоперации в статусе добровольцев, начнут получать единовременные региональные выплаты за ранения. Такое постановление приняло правительство области на заседании 8 июня. Ранее на аналогичную поддержку могли рассчитывать только служащие в Вооруженных силах РФ и правоохранительных органах.

Согласно решению кабмина, выплаты предназначены участникам добровольческих формирований, созданных по решению российских властей, и члены их семей. За ранение или контузию добровольцам положено 150 тысяч рублей, в случае получения III группы инвалидности — 300 тысяч, II группы — 400 тысяч, I группы — 500 тысяч. Если служащий погибает, его родным положена выплата в 1,5 млн рублей.

Аналогичные суммы установлены для участников спецоперации в составе войск ВС РФ. По данным министерства финансов Свердловской области, в регионе произведено 29,7 тысячи таких выплат. За 2022 год расходы областного бюджета по этому направлению увеличились на 600 тысяч рублей.

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Свердловчане, участвующие в спецоперации в статусе добровольцев, начнут получать единовременные региональные выплаты за ранения. Такое постановление приняло правительство области на заседании 8 июня. Ранее на аналогичную поддержку могли рассчитывать только служащие в Вооруженных силах РФ и правоохранительных органах. Согласно решению кабмина, выплаты предназначены участникам добровольческих формирований, созданных по решению российских властей, и члены их семей. За ранение или контузию добровольцам положено 150 тысяч рублей, в случае получения III группы инвалидности — 300 тысяч, II группы — 400 тысяч, I группы — 500 тысяч. Если служащий погибает, его родным положена выплата в 1,5 млн рублей. Аналогичные суммы установлены для участников спецоперации в составе войск ВС РФ. По данным министерства финансов Свердловской области, в регионе произведено 29,7 тысячи таких выплат. За 2022 год расходы областного бюджета по этому направлению увеличились на 600 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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