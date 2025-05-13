На закрытой встрече свердловский губернатор озвучил, где живет

Денис Паслер поселился в Большой Сысерти

13 мая 2025 в 22:42 Размер текста - 17 +

Денис Паслер вернулся в Свердлвскую область в конце марта Фото: Размик Закарян © URA.RU Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер проживает под Екатеринбургом. Об этом он сам рассказал на закрытой встрече с «единороссами» в Каменске-Уральском, рассказал URA.RU один из ее участников. По его словам, у Паслера спросили про поддержку участников СВО, автор вопроса — организатор волонтерского движения «Тепло матери» Лариса Мухлынина — сказала, что жила в Пелыме, а недавно вернулась в родную Сысерть. «Я тоже вернулся домой — в Сысерть», — отметил Паслер в пересказе источника агентства (то есть цитата не дословная). «Информация, подлежащая распространению о врио губернатора Денисе Паслере и его деятельности как главы региона, публикуется на официальных ресурсах правительства области», — прокомментировали URA.RU в департаменте информполитики региона. По информации URA.RU, речь идет про Большую Сысерть. В декабре 2024-го URA.RU рассказывало, что у Паслера (на тот момент главы Оренбуржья), который пришел в большую политику из бизнеса — уже обеспеченным человеком, — есть дом в коттеджном поселке «Финский залив». Встречи с секретарями первичных отделений «Единой России» у Паслера проходят в рамках внутрипартийных праймериз. Их кульминация намечена на середину июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер проживает под Екатеринбургом. Об этом он сам рассказал на закрытой встрече с «единороссами» в Каменске-Уральском, рассказал URA.RU один из ее участников. По его словам, у Паслера спросили про поддержку участников СВО, автор вопроса — организатор волонтерского движения «Тепло матери» Лариса Мухлынина — сказала, что жила в Пелыме, а недавно вернулась в родную Сысерть. «Я тоже вернулся домой — в Сысерть», — отметил Паслер в пересказе источника агентства (то есть цитата не дословная). «Информация, подлежащая распространению о врио губернатора Денисе Паслере и его деятельности как главы региона, публикуется на официальных ресурсах правительства области», — прокомментировали URA.RU в департаменте информполитики региона. По информации URA.RU, речь идет про Большую Сысерть. В декабре 2024-го URA.RU рассказывало, что у Паслера (на тот момент главы Оренбуржья), который пришел в большую политику из бизнеса — уже обеспеченным человеком, — есть дом в коттеджном поселке «Финский залив». Встречи с секретарями первичных отделений «Единой России» у Паслера проходят в рамках внутрипартийных праймериз. Их кульминация намечена на середину июня.