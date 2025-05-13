В Свердловской области водитель проехал на красный и сбил ребенка, пострадавший в реанимации

В Заречном (Свердловская область) на пересечении улиц Победы и Ленинградская сбили 5-летнего ребенка на велосипеде, сейчас он в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Ребенок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде. Водитель легковой автомашины по встречной полосе выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате совершил наезд на мальчика», — рассказало ведомство в своем telegram-канале.
Мальчик получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также в ведомстве отметили, что родители не находились рядом с ребенком: отец наблюдал за сыном из окна своего дома, однако в какой-то момент отвлекся и не увидел, когда произошел наезд.
Белоярская межрайонная прокуратура осуществляет контроль за расследованием обстоятельств ДТП. В дальнейшем прокуратура проведет проверку принятого сотрудниками полиции по данному факту решения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!