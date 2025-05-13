В Свердловской области водитель проехал на красный и сбил ребенка, пострадавший в реанимации

Ребенок находится в тяжелом состоянии после ДТП в свердловском Заречном
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенка на велосипеде сбили на перекрестке
Ребенка на велосипеде сбили на перекрестке Фото:

В Заречном (Свердловская область) на пересечении улиц Победы и Ленинградская сбили 5-летнего ребенка на велосипеде, сейчас он в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Ребенок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде. Водитель легковой автомашины по встречной полосе выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате совершил наезд на мальчика», — рассказало ведомство в своем telegram-канале.

Мальчик получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также в ведомстве отметили, что родители не находились рядом с ребенком: отец наблюдал за сыном из окна своего дома, однако в какой-то момент отвлекся и не увидел, когда произошел наезд.

Белоярская межрайонная прокуратура осуществляет контроль за расследованием обстоятельств ДТП. В дальнейшем прокуратура проведет проверку принятого сотрудниками полиции по данному факту решения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Заречном (Свердловская область) на пересечении улиц Победы и Ленинградская сбили 5-летнего ребенка на велосипеде, сейчас он в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Ребенок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде. Водитель легковой автомашины по встречной полосе выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате совершил наезд на мальчика», — рассказало ведомство в своем telegram-канале. Мальчик получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также в ведомстве отметили, что родители не находились рядом с ребенком: отец наблюдал за сыном из окна своего дома, однако в какой-то момент отвлекся и не увидел, когда произошел наезд. Белоярская межрайонная прокуратура осуществляет контроль за расследованием обстоятельств ДТП. В дальнейшем прокуратура проведет проверку принятого сотрудниками полиции по данному факту решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...