Правительство Польши опровергло данные о причастности к взрывам на «Северных потоках»

11 июня 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

В Польше опровергают обвинения Германии о подрыве трубопроводов «Северные потоки» Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков»

