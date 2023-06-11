Правительство Польши опровергло данные о причастности к взрывам на «Северных потоках»

В Польше опровергают обвинения Германии о подрыве трубопроводов «Северные потоки» Фото: Danish Defence

новость из сюжета Повреждения «Северных потоков»

Польша опровергла обвинения газеты The Wall Street Journal в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Комментарий дал координатор польских спецслужб в правительстве республики Станислав Жарын. Он назвал статью «информационным шумом».

«Польша не имела никакого отношения к взрывам „Северного потока — 1“ и „Северного потока — 2“», — написал Станислав Жарын в своем twitter-аккаунте. Он заявил, что связывание Польши и подрыв газопроводов безосновательно.

Политик отметил, что уже несколько месяцев в мире используются различные теории и гипотезы. «Это напоминает тактику информационного шума, целью которой является искажение истинной картины событий», — заявил он.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что немецкие следователи изучают доказательства причастности Польши к подрыву газопроводов «Северные потоки». Они проверяют информацию о том, что на территории Польши была оперативная база, где разрабатывали диверсию. Подчеркивалось, что злоумышленники могут быть связаны с Украиной. Однако, по данным американской газеты The Washington Post, работники ЦРУ еще в 2022 году знали о планах Киева подорвать трубопровод. Секретные материалы для США дала одна из европейских разведывательных служб, передает «Федеральное агентство новостей».