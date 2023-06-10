ЦРУ уведомляло Бельгию об украинском следе в терактах на «Северных потоках»

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ЦРУ сообщило о причастности Украины к подрыву «Северны потоков» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Центральное разведывательное управление США сообщало Бельгии, что Украина может быть причастна к подрывам газопроводов «Северные потоки». Это произошло спустя недолгое время после совершения диверсии, пишет издание De Morgen.

«Через некоторое время после диверсии на газопроводе „Северный поток“, в конце сентября 2022 года, военная разведка Бельгии получила информацию от американцев из ЦРУ. Речь шла о предполагаемой роли Украины в диверсии», — сообщает бельгийская газета De Morgen, ссылаясь на собственные источники. Авторы материала уверены, что страны Запада изначально подозревали Киев в совершении теракта, но осознанно скрывали информацию об этом.

Подрыв газопроводов «Северные потоки» произошел в ночь на 26 сентября. В начале 2023 года американский журналист Сеймур Херш по итогам собственного расследования обвинил ЦРУ в совершении теракта под покровительством властей США. После этого в Вашингтоне заявили, что к подрыву причастна Украина. К происшествию могла быть причастна и Польша, передает телеканал 360.

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Центральное разведывательное управление США сообщало Бельгии, что Украина может быть причастна к подрывам газопроводов «Северные потоки». Это произошло спустя недолгое время после совершения диверсии, пишет издание De Morgen. «Через некоторое время после диверсии на газопроводе „Северный поток“, в конце сентября 2022 года, военная разведка Бельгии получила информацию от американцев из ЦРУ. Речь шла о предполагаемой роли Украины в диверсии», — сообщает бельгийская газета De Morgen, ссылаясь на собственные источники. Авторы материала уверены, что страны Запада изначально подозревали Киев в совершении теракта, но осознанно скрывали информацию об этом. Подрыв газопроводов «Северные потоки» произошел в ночь на 26 сентября. В начале 2023 года американский журналист Сеймур Херш по итогам собственного расследования обвинил ЦРУ в совершении теракта под покровительством властей США. После этого в Вашингтоне заявили, что к подрыву причастна Украина. К происшествию могла быть причастна и Польша, передает телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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