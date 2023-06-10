В ФРГ изучают улики об участии Польши в подрыве «Северных потоков»

Польша могла быть причастна к подрывам «Северных потоков», пишут американские журналисты Фото: Danish Defence

новость из сюжета Повреждения «Северных потоков»

Немецкие следователи изучают доказательства причастности Польши к подрыву газопроводов «Северные потоки». В частности, проверяется информация, что на территории Варшавы была организована оперативная база для планирования диверсии. Об этом пишут обозреватели The Wall Street Journal Боян Панчевски, Дрю Хиншоу и Джо Паркинсон.

«Немецкие следователи изучают доказательства того, что диверсионная группа использовала Польшу <…> в качестве оперативной базы для взрыва газопроводов „Северные потоки“, построенных для транспортировки российского газа через Балтийское море», — приводит выдержки из материала argumenti.ru. Авторы статьи отмечают, что специалисты из ФРГ реконструировали весь маршрут яхты «Андромеда», которую видели в районе ЧП. Именно на ней приплыли диверсанты. Отмечалось, что злоумышленники могут быть связаны с Украиной.

Немецкие следователи говорят, что у них есть доказательства причастности украинских диверсантов к теракту. Они исследовали найденные на месте подрыва образцы ДНК, а также проанализировали спутниковую и мобильную связь. В настоящий момент специалисты изучают, могла ли территория Польши использоваться для подготовки подрывников.

Теракты на «Северных потоках» были совершены в ночь на 26 сентября. Американский журналист Сеймур Херш провел расследование, в ходе которого обвинил США, в частности ЦРУ, в подрыве газопроводов. В США, в свою очередь, обвинили в подрыве Киев. Президент Украины Владимир Зеленский опровергал данные заявления.