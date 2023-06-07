Журналист Херш: разведка США, подрывавшая «Северные потоки», плохо знала о работе трубопроводов

07 июня 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Разведчики США не знали, что по «Северным потокам» проходит российский газ, заявил Херш Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Разведчики США, участвовавшие в подрывах трубопроводов «Северные потоки», не располагали достаточным количеством сведений об объекте. Кроме того, они не были в курсе, что трубопроводы содержат российский газ. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Сотрудники американской разведки <…> не знали, что газопроводы на 767 миль (около 1,2 тысячи километра — прим. URA.RU), которые им поручили подорвать, содержали российский природный газ. Возможно, секретная американская миссия обладала плохими разведданными», — написал Сеймур Херш на платформе Substack . Диверсия на «Северных потоках» произошла в сентябре 2022 года. Запад поспешил обвинить в произошедшем Россию. Однако позже Херш опубликовал расследование, в котором говорилось, что подрыв устроили американские водолазы по приказу лично президента США Джо Байдена. Также он заявил, что американская сторона устроила эту диверсию, чтобы страны Европы не вышли из украинского конфликта на фоне тогда приближающейся зимы. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва признает объективность расследования американского журналиста.

Разведчики США, участвовавшие в подрывах трубопроводов «Северные потоки», не располагали достаточным количеством сведений об объекте. Кроме того, они не были в курсе, что трубопроводы содержат российский газ. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Сотрудники американской разведки <…> не знали, что газопроводы на 767 миль (около 1,2 тысячи километра — прим. URA.RU), которые им поручили подорвать, содержали российский природный газ. Возможно, секретная американская миссия обладала плохими разведданными», — написал Сеймур Херш на платформе Substack. Диверсия на «Северных потоках» произошла в сентябре 2022 года. Запад поспешил обвинить в произошедшем Россию. Однако позже Херш опубликовал расследование, в котором говорилось, что подрыв устроили американские водолазы по приказу лично президента США Джо Байдена. Также он заявил, что американская сторона устроила эту диверсию, чтобы страны Европы не вышли из украинского конфликта на фоне тогда приближающейся зимы. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва признает объективность расследования американского журналиста.