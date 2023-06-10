10 июня 2023
09 июня 2023

В пермском сквере открылся мобильный пункт набора контрактников

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Пункт открылся в сквере Александра Невского Фото:

В Кировском районе Перми в сквере Александра Невского открылся мобильный пункт приема на военную службу по контракту. Об этом сообщил глава района Михаил Борисов.

«Работу начал мобильный пункт приема на службу по контракту, организованный мэрией Перми в сквере Александра Невского. График работы пункта: вторник и четверг с 12:00 до 18:00, среда и пятница с 16:00—20:00. Вы сможете получить информацию об условиях и местах прохождения службы или оставить заявление», — сообщил Михаил Борисов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что на камской набережной в Перми открылся мобильный пункт отбора контрактников. Как сообщили сотрудники, пункт будет работать в разных городах региона.

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В Кировском районе Перми в сквере Александра Невского открылся мобильный пункт приема на военную службу по контракту. Об этом сообщил глава района Михаил Борисов. «Работу начал мобильный пункт приема на службу по контракту, организованный мэрией Перми в сквере Александра Невского. График работы пункта: вторник и четверг с 12:00 до 18:00, среда и пятница с 16:00—20:00. Вы сможете получить информацию об условиях и местах прохождения службы или оставить заявление», — сообщил Михаил Борисов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что на камской набережной в Перми открылся мобильный пункт отбора контрактников. Как сообщили сотрудники, пункт будет работать в разных городах региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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