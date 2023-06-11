В Ростове-на-Дону горит завод «Ростсельмаш»

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Над территорией предприятия поднимается черный дым (фото из архива) Фото:

В Ростове-на-Дону горит завод «Ростсельмаш». Над территорией предприятия поднимается черный дым.

По информации местных пабликов, дым идет со стороны улицы Менжинского. Предварительно, на территории завода горят покрышки на площади 80 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области. Пожару присвоен повышенный номер №1. «Ростсельмаш» — крупнейшее предприятие в России по производству сельскохозяйственной техники.

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В Ростове-на-Дону горит завод «Ростсельмаш». Над территорией предприятия поднимается черный дым. По информации местных пабликов, дым идет со стороны улицы Менжинского. Предварительно, на территории завода горят покрышки на площади 80 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области. Пожару присвоен повышенный номер №1. «Ростсельмаш» — крупнейшее предприятие в России по производству сельскохозяйственной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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