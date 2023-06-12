12 июня 2023

В Перми действующих военнослужащих бесплатно обучат работе с беспилотниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, квадрокоптер, стрелки, дрон, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, разведчик бпла
Обучение операторов БПЛА рассчитано на пять дней Фото:

В Перми военнослужащих приглашают бесплатно обучиться работе беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Обучение проводят опытные инструкторы из центра военно-спортивной подготовки «Стрелец». Они намерены подготовить 40 операторов БПЛА.

«Благодаря одному доброму человеку в течении одного месяца будем проводить для участников СВО обучение по применению и эксплуатации БПЛА. Проживание, питание и обучение бесплатное. Планируем обучить 40 специалистов (только для действующих военнослужащих)», — говорится в группе центра.

Программа курса рассчитана на пять дней. За это время участники курса узнают, как применять беспилотники в боевых условиях, научатся проводить их предполетную подготовку осуществлять поиск и разведку объектов, устранять неполадки в работе БПЛА. Помимо этого, инструкторы центра «Стрелец» научат операторов БПЛА работать с картами offlineMaps.

Ранее центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» проводил обучение работе с беспилотниками для всех желающих. Стоимость платного курс, рассчитанного на пять дней, составляла 6000 рублей.

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В Перми военнослужащих приглашают бесплатно обучиться работе беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Обучение проводят опытные инструкторы из центра военно-спортивной подготовки «Стрелец». Они намерены подготовить 40 операторов БПЛА. «Благодаря одному доброму человеку в течении одного месяца будем проводить для участников СВО обучение по применению и эксплуатации БПЛА. Проживание, питание и обучение бесплатное. Планируем обучить 40 специалистов (только для действующих военнослужащих)», — говорится в группе центра. Программа курса рассчитана на пять дней. За это время участники курса узнают, как применять беспилотники в боевых условиях, научатся проводить их предполетную подготовку осуществлять поиск и разведку объектов, устранять неполадки в работе БПЛА. Помимо этого, инструкторы центра «Стрелец» научат операторов БПЛА работать с картами offlineMaps. Ранее центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» проводил обучение работе с беспилотниками для всех желающих. Стоимость платного курс, рассчитанного на пять дней, составляла 6000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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