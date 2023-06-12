В Перми действующих военнослужащих бесплатно обучат работе с беспилотниками

Обучение операторов БПЛА рассчитано на пять дней Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми военнослужащих приглашают бесплатно обучиться работе беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Обучение проводят опытные инструкторы из центра военно-спортивной подготовки «Стрелец». Они намерены подготовить 40 операторов БПЛА.

«Благодаря одному доброму человеку в течении одного месяца будем проводить для участников СВО обучение по применению и эксплуатации БПЛА. Проживание, питание и обучение бесплатное. Планируем обучить 40 специалистов (только для действующих военнослужащих)», — говорится в группе центра.

Программа курса рассчитана на пять дней. За это время участники курса узнают, как применять беспилотники в боевых условиях, научатся проводить их предполетную подготовку осуществлять поиск и разведку объектов, устранять неполадки в работе БПЛА. Помимо этого, инструкторы центра «Стрелец» научат операторов БПЛА работать с картами offlineMaps.

Ранее центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» проводил обучение работе с беспилотниками для всех желающих. Стоимость платного курс, рассчитанного на пять дней, составляла 6000 рублей.