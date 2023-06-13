Свердловский депутат ГД отреагировала на заведенное против нее уголовное дело на Украине. Фото

На Украине завели уголовное дело против депутата Госдумы РФ Жанны Рябцевой

13 июня 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Рябцева с сарказмом отреагировала на новость об уголовном деле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Государственной Думы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева прокомментировала уголовное дело, которое против нее завели в Хмельницкой области (Украина). В своем telegram-канале Рябцева опубликовала документ, где она обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. «Из Хмельницкой области страны 404 мне пришло уголовное дело по статье 110 УК „Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“. Привлечены лучшие силы», — рассказала депутат в своем telegram-канале. Рябцева сообщила, что вначале ее объявили в международный розыск, арестовали, а затем начали расследование. «Работа проделана немалая, даже не знаю, что и ответить», — с сарказмом прокомментировала документ депутат.

Депутат Государственной Думы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева прокомментировала уголовное дело, которое против нее завели в Хмельницкой области (Украина). В своем telegram-канале Рябцева опубликовала документ, где она обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. «Из Хмельницкой области страны 404 мне пришло уголовное дело по статье 110 УК „Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“. Привлечены лучшие силы», — рассказала депутат в своем telegram-канале. Рябцева сообщила, что вначале ее объявили в международный розыск, арестовали, а затем начали расследование. «Работа проделана немалая, даже не знаю, что и ответить», — с сарказмом прокомментировала документ депутат.