Свердловский депутат ГД отреагировала на заведенное против нее уголовное дело на Украине. Фото

На Украине завели уголовное дело против депутата Госдумы РФ Жанны Рябцевой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция свердловского отделения ОНФ. Екатеринбург, рябцева жанна
Рябцева с сарказмом отреагировала на новость об уголовном деле Фото:

Депутат Государственной Думы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева прокомментировала уголовное дело, которое против нее завели в Хмельницкой области (Украина). В своем telegram-канале Рябцева опубликовала документ, где она обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

«Из Хмельницкой области страны 404 мне пришло уголовное дело по статье 110 УК „Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“. Привлечены лучшие силы», — рассказала депутат в своем telegram-канале.

Рябцева сообщила, что вначале ее объявили в международный розыск, арестовали, а затем начали расследование. «Работа проделана немалая, даже не знаю, что и ответить», — с сарказмом прокомментировала документ депутат.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Государственной Думы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева прокомментировала уголовное дело, которое против нее завели в Хмельницкой области (Украина). В своем telegram-канале Рябцева опубликовала документ, где она обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. «Из Хмельницкой области страны 404 мне пришло уголовное дело по статье 110 УК „Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“. Привлечены лучшие силы», — рассказала депутат в своем telegram-канале. Рябцева сообщила, что вначале ее объявили в международный розыск, арестовали, а затем начали расследование. «Работа проделана немалая, даже не знаю, что и ответить», — с сарказмом прокомментировала документ депутат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...