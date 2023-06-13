Депутат Государственной Думы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева прокомментировала уголовное дело, которое против нее завели в Хмельницкой области (Украина). В своем telegram-канале Рябцева опубликовала документ, где она обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
«Из Хмельницкой области страны 404 мне пришло уголовное дело по статье 110 УК „Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“. Привлечены лучшие силы», — рассказала депутат в своем telegram-канале.
Рябцева сообщила, что вначале ее объявили в международный розыск, арестовали, а затем начали расследование. «Работа проделана немалая, даже не знаю, что и ответить», — с сарказмом прокомментировала документ депутат.
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