Челябинец ложно обвинил приятеля в педофилии

14 июня 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Мужчине суд назначил штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель микрорайона Вишневая горка, пригород Челябинска, совершил ложный донос, обвинив своего приятеля в педофилии в отношении своей дочери. Об этом URA.RU сообщили 14 июня в пресс-службе областной прокуратуры. «41-летний житель микрорайона Вишневая горка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Подсудимый в ноябре 2022 года в состоянии алкогольного опьянения позвонил в отделение Кременкульское ОМВД по Сосновскому району и сообщил ложные сведения о совершении действий сексуального характера в отношении своей малолетней дочери», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. По указанному сообщению прибыли оперативники. После чего в Сосновском межрайонном следственном отделе следственного управления СКР по области была проведена процессуальная проверка, по результатам которой факта совершения преступления не установлено. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что мужчина оговорил своего приятеля, поскольку ранее у него возникли к нему неприязненные отношения. Приговором суда, с учетом раскаяния в содеянном и наличия двух несовершеннолетних детей, мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Житель микрорайона Вишневая горка, пригород Челябинска, совершил ложный донос, обвинив своего приятеля в педофилии в отношении своей дочери. Об этом URA.RU сообщили 14 июня в пресс-службе областной прокуратуры. «41-летний житель микрорайона Вишневая горка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Подсудимый в ноябре 2022 года в состоянии алкогольного опьянения позвонил в отделение Кременкульское ОМВД по Сосновскому району и сообщил ложные сведения о совершении действий сексуального характера в отношении своей малолетней дочери», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. По указанному сообщению прибыли оперативники. После чего в Сосновском межрайонном следственном отделе следственного управления СКР по области была проведена процессуальная проверка, по результатам которой факта совершения преступления не установлено. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что мужчина оговорил своего приятеля, поскольку ранее у него возникли к нему неприязненные отношения. Приговором суда, с учетом раскаяния в содеянном и наличия двух несовершеннолетних детей, мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.