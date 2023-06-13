13 июня 2023

Челябинец ложно обвинил приятеля в педофилии

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Мужчине суд назначил штраф Фото:

Житель микрорайона Вишневая горка, пригород Челябинска, совершил ложный донос, обвинив своего приятеля в педофилии в отношении своей дочери. Об этом URA.RU сообщили 14 июня в пресс-службе областной прокуратуры.

«41-летний житель микрорайона Вишневая горка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Подсудимый в ноябре 2022 года в состоянии алкогольного опьянения позвонил в отделение Кременкульское ОМВД по Сосновскому району и сообщил ложные сведения о совершении действий сексуального характера в отношении своей малолетней дочери», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По указанному сообщению прибыли оперативники. После чего в Сосновском межрайонном следственном отделе следственного управления СКР по области была проведена процессуальная проверка, по результатам которой факта совершения преступления не установлено.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что мужчина оговорил своего приятеля, поскольку ранее у него возникли к нему неприязненные отношения. Приговором суда, с учетом раскаяния в содеянном и наличия двух несовершеннолетних детей, мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

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Житель микрорайона Вишневая горка, пригород Челябинска, совершил ложный донос, обвинив своего приятеля в педофилии в отношении своей дочери. Об этом URA.RU сообщили 14 июня в пресс-службе областной прокуратуры. «41-летний житель микрорайона Вишневая горка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Подсудимый в ноябре 2022 года в состоянии алкогольного опьянения позвонил в отделение Кременкульское ОМВД по Сосновскому району и сообщил ложные сведения о совершении действий сексуального характера в отношении своей малолетней дочери», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. По указанному сообщению прибыли оперативники. После чего в Сосновском межрайонном следственном отделе следственного управления СКР по области была проведена процессуальная проверка, по результатам которой факта совершения преступления не установлено. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что мужчина оговорил своего приятеля, поскольку ранее у него возникли к нему неприязненные отношения. Приговором суда, с учетом раскаяния в содеянном и наличия двух несовершеннолетних детей, мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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