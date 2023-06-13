13 июня 2023

Пермякам начали предлагать осенне-зимние туры в Таиланд от 105 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, отдых на море, пляжный отдых, морской курорт
Раннее бронирование туров в Таиланд и на Мальдивы на осень и зиму открыто Фото:

Пермские турфирмы открыли раннее бронирование туров на осень и зиму. В ноябре пермякам предлагают отправиться в Таиланд из Екатеринбурга за 105 тысяч рублей.

«Старт раннего бронирования на осень. Вылет из Екатеринбурга в Таиланд 4 ноября на 11 ночей. Стоимость — 105 400 рублей на человека при двухместном размещении», — указано в предложении пермской турфирмы «Акапулько».

В стоимость включен перелет Екатеринбург-Пхукет, проживание и завтраки. Другая пермская турфирма «Олимп» анонсировала продажу билетов из Москвы на Мальдивы в январе. Их стоимость по мнению туроператора достаточно низкая — 57500 рублей на человека.

Ранее URA.RU рассказало, что пермская турфирма открыла продажу комбинированных туров. За один отпуск можно посетить Мальдивы и ОАЭ.

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Пермские турфирмы открыли раннее бронирование туров на осень и зиму. В ноябре пермякам предлагают отправиться в Таиланд из Екатеринбурга за 105 тысяч рублей. «Старт раннего бронирования на осень. Вылет из Екатеринбурга в Таиланд 4 ноября на 11 ночей. Стоимость — 105 400 рублей на человека при двухместном размещении», — указано в предложении пермской турфирмы «Акапулько». В стоимость включен перелет Екатеринбург-Пхукет, проживание и завтраки. Другая пермская турфирма «Олимп» анонсировала продажу билетов из Москвы на Мальдивы в январе. Их стоимость по мнению туроператора достаточно низкая — 57500 рублей на человека. Ранее URA.RU рассказало, что пермская турфирма открыла продажу комбинированных туров. За один отпуск можно посетить Мальдивы и ОАЭ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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