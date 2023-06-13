Пермякам начали предлагать осенне-зимние туры в Таиланд от 105 тысяч рублей

Пермские турфирмы открыли раннее бронирование туров на осень и зиму. В ноябре пермякам предлагают отправиться в Таиланд из Екатеринбурга за 105 тысяч рублей.
«Старт раннего бронирования на осень. Вылет из Екатеринбурга в Таиланд 4 ноября на 11 ночей. Стоимость — 105 400 рублей на человека при двухместном размещении», — указано в предложении пермской турфирмы «Акапулько».
В стоимость включен перелет Екатеринбург-Пхукет, проживание и завтраки. Другая пермская турфирма «Олимп» анонсировала продажу билетов из Москвы на Мальдивы в январе. Их стоимость по мнению туроператора достаточно низкая — 57500 рублей на человека.
Ранее URA.RU рассказало, что пермская турфирма открыла продажу комбинированных туров. За один отпуск можно посетить Мальдивы и ОАЭ.
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