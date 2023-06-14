Свердловские власти раскрыли, как пользоваться дронами во время запрета

В Свердловской области смягчили запрет на использование дронов в регионе

14 июня 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Свердловские власти расширили список тех, кто может использовать дроны во время запрета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Свердловской области опубликовали новый перечень, как можно использовать беспилотники в регионе во время особого режима по безопасности. В список вошли мониторинг состояния недр, испытания беспилотных воздушных средств и отслеживание работы электрических сетей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «Беспилотники могут использоваться для мониторинга состояния недр, отслеживания работы электрических сетей, нефтепереработывающих комплексов и газотранспортных сетей, объектов дорожного хозяйства, для обеспечения безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, а также в целях производства и испытания беспилотных воздушных судов», — сказано в сообщении. Ранее уже были сделаны исключения для дронов, которые используют в рамках своих полномочий правоохранительные и исполнительные органы государственной власти региона и подведомственные им организации, органы местного самоуправления и предприятия, выполняющие гособоронзаказ. Владельцы таких дронов (за исключением органов власти), обращаясь за разрешением на полет, обязаны документально подтверждать, что беспилотник будет работать именно в тех в целях, для которых использование беспилотных воздушных судов разрешено. Установленный на Урале запрет будет действовать до снятия особого режима. Ранее на Среднем Урале ввели запрет на запуск дронов. Решение было принято после попытки Украины совершить покушение на президента РФ Владимира Путина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Свердловской области опубликовали новый перечень, как можно использовать беспилотники в регионе во время особого режима по безопасности. В список вошли мониторинг состояния недр, испытания беспилотных воздушных средств и отслеживание работы электрических сетей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «Беспилотники могут использоваться для мониторинга состояния недр, отслеживания работы электрических сетей, нефтепереработывающих комплексов и газотранспортных сетей, объектов дорожного хозяйства, для обеспечения безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, а также в целях производства и испытания беспилотных воздушных судов», — сказано в сообщении. Ранее уже были сделаны исключения для дронов, которые используют в рамках своих полномочий правоохранительные и исполнительные органы государственной власти региона и подведомственные им организации, органы местного самоуправления и предприятия, выполняющие гособоронзаказ. Владельцы таких дронов (за исключением органов власти), обращаясь за разрешением на полет, обязаны документально подтверждать, что беспилотник будет работать именно в тех в целях, для которых использование беспилотных воздушных судов разрешено. Установленный на Урале запрет будет действовать до снятия особого режима. Ранее на Среднем Урале ввели запрет на запуск дронов. Решение было принято после попытки Украины совершить покушение на президента РФ Владимира Путина.