В Свердловской области ввели запрет после покушения на Путина

В Свердловской области запретили запуск беспилотников

04 мая 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Свердловские власти ввели ограничения на запуск дронов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Свердловской области введен запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. Решение принято после попытки Украины совершить покушение на президента РФ Владимира Путина. «Запрет на использование беспилотных воздушных судов в целях обеспечения безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры введен в Свердловской области до снятия установленного федеральными властями в регионе особого режима», — пояснили в департаменте. Исключение составляют дроны, которые используют правоохранители, органы власти и предприятия, выполняющие гособоронзаказ. В связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) использование дронов запретили уже более 40 российских регионов. Активно вводить ограничения власти стали после инцидента, когда, как заявили в администрации президента РФ, два украинских беспилотника попытались нанести удар по Кремлю. В результате никто не пострадал. Москва официально признала атаку попыткой покушения на главу государства Владимира Путина.

В Свердловской области введен запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. Решение принято после попытки Украины совершить покушение на президента РФ Владимира Путина. «Запрет на использование беспилотных воздушных судов в целях обеспечения безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры введен в Свердловской области до снятия установленного федеральными властями в регионе особого режима», — пояснили в департаменте. Исключение составляют дроны, которые используют правоохранители, органы власти и предприятия, выполняющие гособоронзаказ. В связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) использование дронов запретили уже более 40 российских регионов. Активно вводить ограничения власти стали после инцидента, когда, как заявили в администрации президента РФ, два украинских беспилотника попытались нанести удар по Кремлю. В результате никто не пострадал. Москва официально признала атаку попыткой покушения на главу государства Владимира Путина.