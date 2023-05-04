В Свердловской области ввели запрет после покушения на Путина

В Свердловской области запретили запуск беспилотников
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Старт строительства «Лицейского квартала» в жилом районе «Солнечный». Екатеринбург, квадрокоптер, дрон, авоська
Свердловские власти ввели ограничения на запуск дронов Фото:

В Свердловской области введен запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. Решение принято после попытки Украины совершить покушение на президента РФ Владимира Путина.

«Запрет на использование беспилотных воздушных судов в целях обеспечения безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры введен в Свердловской области до снятия установленного федеральными властями в регионе особого режима», — пояснили в департаменте. Исключение составляют дроны, которые используют правоохранители, органы власти и предприятия, выполняющие гособоронзаказ.

В связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) использование дронов запретили уже более 40 российских регионов. Активно вводить ограничения власти стали после инцидента, когда, как заявили в администрации президента РФ, два украинских беспилотника попытались нанести удар по Кремлю. В результате никто не пострадал. Москва официально признала атаку попыткой покушения на главу государства Владимира Путина.

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В Свердловской области введен запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. Решение принято после попытки Украины совершить покушение на президента РФ Владимира Путина. «Запрет на использование беспилотных воздушных судов в целях обеспечения безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры введен в Свердловской области до снятия установленного федеральными властями в регионе особого режима», — пояснили в департаменте. Исключение составляют дроны, которые используют правоохранители, органы власти и предприятия, выполняющие гособоронзаказ. В связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) использование дронов запретили уже более 40 российских регионов. Активно вводить ограничения власти стали после инцидента, когда, как заявили в администрации президента РФ, два украинских беспилотника попытались нанести удар по Кремлю. В результате никто не пострадал. Москва официально признала атаку попыткой покушения на главу государства Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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