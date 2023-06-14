Челябинский губернатор представил возможности региона на ПМЭФ

15 июня 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер выделил сильные стороны региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 июня во время очередной сессии ПМЭФ-2023 представил возможности региона в ряде отраслей. Как сообщает пресс-служба правительства области, по всем критериям регион продолжает развиваться. «Челябинская область — девятый регион по численности населения. Это формирует хороший рынок сбыта для любых товаров, дает возможность работать с крупнейшими промышленными центрами страны», — отметил Текслер, говоря о рынке сбыта в регионе. Перечисляя плюсы региона, губернатор отметил, что область занимает лучшую позицию для взаимодействия со странами Центральной Азии для всего промышленного Урала. А экономическое разнообразие формирует в регионе высокий кадровый потенциал, способный решать любые технологически сложные задачи. Также Текслер призвал инвесторов вкладываться в развитие региона. По его словам, сейчас в области активно используется программа льготного налогового режима. Для поддержки инвесторов в области развернута вся необходимая организационная инфраструктура поддержки. В рамках ПМЭФ Текслер обсудил с послом Беларуси в РФ Дмитрием Крутым создание авиамаршрута Челябинск — Минск. Данная инициатива послужит увеличению товарооборота между территориями.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 июня во время очередной сессии ПМЭФ-2023 представил возможности региона в ряде отраслей. Как сообщает пресс-служба правительства области, по всем критериям регион продолжает развиваться. «Челябинская область — девятый регион по численности населения. Это формирует хороший рынок сбыта для любых товаров, дает возможность работать с крупнейшими промышленными центрами страны», — отметил Текслер, говоря о рынке сбыта в регионе. Перечисляя плюсы региона, губернатор отметил, что область занимает лучшую позицию для взаимодействия со странами Центральной Азии для всего промышленного Урала. А экономическое разнообразие формирует в регионе высокий кадровый потенциал, способный решать любые технологически сложные задачи. Также Текслер призвал инвесторов вкладываться в развитие региона. По его словам, сейчас в области активно используется программа льготного налогового режима. Для поддержки инвесторов в области развернута вся необходимая организационная инфраструктура поддержки. В рамках ПМЭФ Текслер обсудил с послом Беларуси в РФ Дмитрием Крутым создание авиамаршрута Челябинск — Минск. Данная инициатива послужит увеличению товарооборота между территориями.