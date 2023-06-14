14 июня 2023

Челябинский губернатор представил возможности региона на ПМЭФ

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Ежегодное обращение губернатора Текслера к законодательному собранию региона. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер выделил сильные стороны региона Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 июня во время очередной сессии ПМЭФ-2023 представил возможности региона в ряде отраслей. Как сообщает пресс-служба правительства области, по всем критериям регион продолжает развиваться.

«Челябинская область — девятый регион по численности населения. Это формирует хороший рынок сбыта для любых товаров, дает возможность работать с крупнейшими промышленными центрами страны», — отметил Текслер, говоря о рынке сбыта в регионе.

Перечисляя плюсы региона, губернатор отметил, что область занимает лучшую позицию для взаимодействия со странами Центральной Азии для всего промышленного Урала. А экономическое разнообразие формирует в регионе высокий кадровый потенциал, способный решать любые технологически сложные задачи.

Также Текслер призвал инвесторов вкладываться в развитие региона. По его словам, сейчас в области активно используется программа льготного налогового режима. Для поддержки инвесторов в области развернута вся необходимая организационная инфраструктура поддержки.

В рамках ПМЭФ Текслер обсудил с послом Беларуси в РФ Дмитрием Крутым создание авиамаршрута Челябинск — Минск. Данная инициатива послужит увеличению товарооборота между территориями.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 июня во время очередной сессии ПМЭФ-2023 представил возможности региона в ряде отраслей. Как сообщает пресс-служба правительства области, по всем критериям регион продолжает развиваться. «Челябинская область — девятый регион по численности населения. Это формирует хороший рынок сбыта для любых товаров, дает возможность работать с крупнейшими промышленными центрами страны», — отметил Текслер, говоря о рынке сбыта в регионе. Перечисляя плюсы региона, губернатор отметил, что область занимает лучшую позицию для взаимодействия со странами Центральной Азии для всего промышленного Урала. А экономическое разнообразие формирует в регионе высокий кадровый потенциал, способный решать любые технологически сложные задачи. Также Текслер призвал инвесторов вкладываться в развитие региона. По его словам, сейчас в области активно используется программа льготного налогового режима. Для поддержки инвесторов в области развернута вся необходимая организационная инфраструктура поддержки. В рамках ПМЭФ Текслер обсудил с послом Беларуси в РФ Дмитрием Крутым создание авиамаршрута Челябинск — Минск. Данная инициатива послужит увеличению товарооборота между территориями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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